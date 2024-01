Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 31 janv. 2024 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Bureau des présidents des conseils de discipline

Mme Manon Lavoie est nommée, à compter du 1er février 2024, présidente de conseil de discipline et désignée présidente en chef adjointe du Bureau des présidents des conseils de discipline. Mme Lavoie est présidente de conseil de discipline de ce bureau.

Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière

M. Philippe Éthier est nommé, à compter du 1er février 2024, membre du conseil d'administration et président-directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière. M. Éthier est président-directeur général adjoint de ce centre.

Régie des alcools, des courses et des jeux

M. Guillaume Brien est nommé, à compter du 12 février 2024, régisseur de la Régie des alcools, des courses et des jeux. M. Brien est membre de la division générale, section de l'assurance-emploi du Tribunal de la sécurité sociale du Canada.

Mme Josée Lapalme est nommée, à compter du 11 mars 2024, régisseuse de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Mme Lapalme est avocate coordonnatrice au Commissaire à la lutte contre la corruption.

Comité de retraite du régime de retraite du personnel d'encadrement

M. Pierre-Georges Roy est nommé de nouveau arbitre pour le régime de retraite du personnel d'encadrement.

M. Frédéric Antoine Tremblay est nommé arbitre pour ce régime de retraite.

M. Sébastien Beauregard est nommé substitut aux arbitres pour ce même régime de retraite.

Comité de retraite du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics et d'autres régimes

MM. Dominic Garneau, Éric Lévesque et Pierre-Georges Roy sont nommés de nouveau arbitres pour le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics et d'autres régimes.

M. Sébastien Beauregard est nommé, à compter du 5 février 2024, substitut aux arbitres pour ce régime de retraite.

Mme Natacha Lecompte et M. Claude Martin sont nommés de nouveau substituts aux arbitres pour ce même régime de retraite.

Conseil de la magistrature

M. Marco LaBrie est nommé membre du Conseil de la magistrature.

École nationale d'administration publique

Mme Ionela Chiriac est nommée membre du conseil d'administration de l'École nationale d'administration publique.

Université du Québec à Chicoutimi

M. Vincent Morin est nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Chicoutimi.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: M. Manuel Dionne, Directeur des relations médias, Cabinet du premier ministre, Tél. : 418 643-5321