Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 7 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère du Conseil exécutif

Mme Geneviève Lajoie est nommée, à compter du 26 avril 2021, secrétaire adjointe au ministère du Conseil exécutif. Mme Lajoie est sous-ministre adjointe au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration.

Commission des transports du Québec

M. Claude Jacques est nommé, à compter du 19 avril 2021, membre additionnel à temps partiel de la Commission des transports du Québec. M. Jacques est membre de cette commission.

Mme Nadia Lavigne est nommée, à compter du 19 avril 2021, membre de cette commission. Mme Lavigne est conseillère juridique en matière d'accès à la justice au Fonds Accès Justice du ministère de la Justice.

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Mme Elsa Marsot est nommée membre du conseil d'administration de Bibliothèque et Archives nationales du Québec.

Comité consultatif pour l'environnement de la Baie James

Mme Brigitte Goulet est nommée membre du Comité consultatif pour l'environnement de la Baie James.

Conseil de règlement des différends entre la Ville de Mascouche et la Fraternité des policiers et policières de Mascouche inc.

M. Nicolas Cliche est nommé membre et désigné président du conseil de règlement des différends entre la Ville de Mascouche et la Fraternité des policiers et policières de Mascouche inc.

MM. Serge Laverdière et Claude Mailhot sont nommés membres de ce conseil.

Coroners

Mmes Marie-Eve Dagenais, Emilie Gagnon, Renée Giroux, Lyne Lamarre, Amélie Lavigne, Annie Lecavalier, Nathalie Lefebvre, Marilynn Morin, Marie-Ève Morisset, Marie-Eve Poirier, Élizabeth Rémillard, Mélanie Ricard, Laurence Sarrazin, Mélissa Tardif, Geneviève Thériault et Jessica Tremblay ainsi que MM. Vincent Denault, Dominique Emond, Bernard Lefrançois et Étienne Tourigny sont nommés de nouveau coroners à temps partiel.

Université du Québec à Chicoutimi

M. Patrick Giroux est nommé membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Chicoutimi.

Université du Québec à Rimouski

MM. Frédéric Banville et Pierre Bédard sont nommés membres du conseil d'administration de l'Université du Québec à Rimouski.

