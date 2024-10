Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 30 oct. 2024 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

M. Steven Jast est nommé, à compter du 11 novembre 2024, délégué du Québec à Houston aux États-Unis. M. Jast est ex-vice-président principal, Stratégie communautaire unité commerciale de Lightcast.

Mme Nathalie Rivard est nommée, à compter du 31 octobre 2024, déléguée du Québec à Atlanta aux États-Unis. Mme Rivard est directrice investissement direct étranger au Bureau d'Atlanta aux États-Unis au sein d'Investissement Québec.

Ministère de la Santé et des Services sociaux

Mme Lesley Hill est nommée, à compter du 31 octobre 2024, sous-ministre adjointe au ministère de la Santé et des Services sociaux et nommée directrice nationale de la protection de la jeunesse.

Bureau des présidents des conseils de discipline

M. Georges Ledoux est nommé de nouveau président de conseil de discipline du Bureau des présidents des conseils de discipline.

Musée national de l'histoire du Québec

M. Maxime Pedneaud-Jobin est nommé, à compter du 31 octobre 2024, membre du conseil d'administration et directeur général du Musée national de l'histoire du Québec. M. Pedneaud-Jobin est président de Maxime Pedneaud-Jobin inc.

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

M. Éric Gingras est nommé membre du conseil d'administration de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail.

M. Dominic Lemieux est nommé de nouveau membre du conseil d'administration de cette commission.

