Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 18 oct. 2023 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère du Conseil exécutif

M. Pierre E. Rodrigue est nommé, à compter du 23 octobre 2023, secrétaire général associé au ministère du Conseil exécutif. M. Rodrigue est sous-ministre du ministère de la Cybersécurité et du Numérique.

Ministère de la Culture et des Communications

Mme Louise Chamberland est nommée de nouveau sous-ministre adjointe au ministère de la Culture et des Communications.

Ministère de la Cybersécurité et du Numérique

M. Stéphane Le Bouyonnec est nommé, à compter du 23 octobre 2023, sous-ministre du ministère de la Cybersécurité et du Numérique. M. Le Bouyonnec est secrétaire général associé au ministère du Conseil exécutif.

Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Mme Sophie Boisvert est nommée, à compter du 30 octobre 2023, sous-ministre adjointe au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Mme Boisvert est directrice générale des services à la gestion au ministère du Tourisme.

Ministère de l'Enseignement supérieur

M. François Leclerc est nommé, à compter du 30 octobre 2023, sous-ministre adjoint au ministère de l'Enseignement supérieur. M. Leclerc est sous-ministre associé au ministère des Finances.

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre

Mme Marise Poupart est nommée, à compter du 6 novembre 2023, membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre. Mme Poupart est membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière.

Commission de protection du territoire agricole du Québec

Mme Hélène Lupien est nommée de nouveau membre et vice-présidente de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.

Mme Diane Montour est nommée de nouveau membre de cette commission.

Société des établissements de plein air du Québec

Mme Nelly Rodrigue est nommée, à compter du 28 octobre 2023, membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale par intérim de la Société des établissements de plein air du Québec. Mme Rodrigue est vice-présidente aux affaires corporatives et secrétaire générale de cette société.

M. Nicolas Bisson et Mme Suzie O'Bomsawin sont nommés de nouveau membres indépendants du conseil d'administration de cette même société.

Tribunal administratif du logement

M. Serge Adam est nommé de nouveau membre à temps partiel du Tribunal administratif du logement.

Tribunal administratif du travail

M. Michel Lalonde est nommé de nouveau membre du Tribunal administratif du travail.

Conseil de la magistrature

M. Pierre E. Labelle et Mme Hermina Popescu sont nommés membres du Conseil de la magistrature.

Héma-Québec

M. Marc Jutras est nommé membre indépendant du conseil d'administration d'Héma-Québec.

