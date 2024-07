Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 10 juill. 2024 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère du Conseil exécutif

Mme Marianna Simeone est nommée, à compter du 15 juillet 2024, chef de poste du Bureau du Québec à Toronto. Mme Simeone est conseillère spécialisée dans les relations internationales et la communication en pratique privée.

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

Mme Marie-Josée Audet est nommée, à compter du 11 juillet 2024, sous-ministre adjointe au ministère des Relations internationales et de la Francophonie. Mme Audet est directrice générale, Amériques, Affaires économiques et Intelligence stratégique à ce ministère.

Bureau des présidents des conseils de discipline

Mme Isabelle Martel est nommée, à compter du 19 août 2024, présidente de conseil de discipline du Bureau des présidents des conseils de discipline. Mme Martel est avocate principale au sein de l'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec.

Commission municipale du Québec

Mme Sylvie Piérard est nommée de nouveau membre de la Commission municipale du Québec.

Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec

M. Simon Trépanier est nommé de nouveau régisseur de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.

Tribunal administratif de déontologie policière

Mme Edith Crevier est nommée de nouveau membre du Tribunal administratif de déontologie policière.

Tribunal administratif du logement

Mmes Isabelle Hébert, Pascale McLean et Rachel Tupula Mbuyi ainsi que M. Charles Rochon-Hébert sont nommés de nouveau membres du Tribunal administratif du logement.

Mme France Tremblay est nommée de nouveau membre à temps partiel du Tribunal administratif du logement.

Tribunal administratif du travail

M. Gaétan Guérard est nommé, à compter du 13 novembre 2024, membre à temps partiel du Tribunal administratif du travail. M. Guérard est membre de ce tribunal.

Commission de la capitale nationale du Québec

Mme Josée Dion est nommée, à compter du 15 août 2024, membre indépendante du conseil d'administration de la Commission de la capitale nationale du Québec.

M. Barry Holleman est nommé de nouveau membre indépendant du conseil d'administration de cette commission.

Institut de technologie agroalimentaire du Québec

M. Paul Caplette est nommé membre indépendant du conseil d'administration de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec.

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

M. Vincent Guimont est nommé de nouveau membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.

Mme Patricia Tremblay est nommée membre du conseil d'administration de cette université.

