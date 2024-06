Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 19 juin 2024 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

M. Henri-Paul Rousseau est nommé, à compter du 19 juillet 2024, délégué général du Québec à Paris, en France. M. Rousseau est professeur associé à l'Institut sur la retraite et l'épargne à HEC Montréal.

Institut de cardiologie de Montréal

Mme Nesrine Ragguem est nommée membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale par intérim de l'Institut de cardiologie de Montréal. Mme Ragguem est directrice des services multidisciplinaires de cet institut.

Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique

Mme Joëlle Brodeur est nommée, à compter du 18 juillet 2024, membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale de la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique. Mme Brodeur est vice-présidente, Infrastructures et gestion de projets de cette société.

Conseil de gestion de l'assurance parentale

Mme Lyne Bouchard est nommée membre indépendante et présidente du conseil d'administration du Conseil de gestion de l'assurance parentale.

École nationale de police du Québec

Mme Johanne Beausoleil et M. Thierry Vallières sont nommés membres du conseil d'administration de l'École nationale de police du Québec.

Mme Audrey Boisjoly et M. François Lemay sont nommés de nouveau membres du conseil d'administration de cette école.

Société des alcools du Québec

Mme France Desharnais est nommée, à compter du 14 juillet 2024, membre indépendante du conseil d'administration de la Société des alcools du Québec.

Mme Catherine Newman est nommée membre indépendante du conseil d'administration de cette société.

Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique

M. Eric Albert et Mme Marie-Jacqueline Saint-Fleur sont nommés de nouveau membres indépendants du conseil d'administration de la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique.

Mme Annie Vezeau est nommée membre indépendante du conseil d'administration de cette société.

Université du Québec à Montréal

Mme Ndack Kane est nommée de nouveau membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Montréal.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre

SOURCE : M. Ewan Sauves, Directeur des relations médias, Cabinet du premier ministre, Tél. : 418 643-5321