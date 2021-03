Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 10 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière

Mme Marise Poupart est nommée, à compter du 5 avril 2021, membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière. Mme Poupart est directrice générale adjointe aux programmes de soutien, d'administration et de partenariats et directrice des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre.

Centre universitaire de santé McGill

M. Pierre Gfeller est nommé de nouveau membre du conseil d'administration et président-directeur général du Centre universitaire de santé McGill.

Tribunal administratif du travail

Mmes Daphné Armand, Andrée Gosselin, Marie-Claude Lavoie et Ann Quigley ainsi que MM. Jean Grégoire, Michel Letreiz et Daniel Pelletier sont nommés de nouveau membres du Tribunal administratif du travail.

Office des personnes handicapées du Québec

Mmes Valérie Banville, Frances Champigny, Sylvie Godbout ainsi que MM. Louis Bourassa, Raymond Gouin et Martin Trépanier sont nommés de nouveau membres du conseil d'administration de l'Office des personnes handicapées du Québec.

M. Aurèle Desjardins ainsi que Mmes Joëlle Duchesne, Chantal Lavallée, Joëlle Rivard, Myriam Zaidi et Ludia Zama sont nommés membres du conseil d'administration de l'Office des personnes handicapées du Québec.

Société de la Place des Arts de Montréal

Mme Louise St-Pierre est nommée membre indépendante et présidente du conseil d'administration de la Société de la Place des Arts de Montréal.

