Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 28 juin 2023 - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Centre universitaire de santé McGill

Mme Martine Alfonso est nommée de nouveau présidente-directrice générale adjointe du Centre universitaire de santé McGill.

Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval

M. Daniel Vigneault est nommé président-directeur général adjoint de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec - Université Laval. M. Vigneault était directeur administratif des services professionnels de cet institut.

Agence du revenu du Québec

M. Jeannot Blanchet est nommé membre indépendant du conseil d'administration de l'Agence du revenu du Québec.

M. Pierre Côté est nommé membre du conseil d'administration de cette agence.

Autorité des marchés financiers

Mme Marie-Claude Beaulieu est nommée, à compter du 1er août 2023, membre indépendante du conseil d'administration de l'Autorité des marchés financiers.

Mme Anne-Marie Croteau est nommée membre indépendante du conseil d'administration de cet organisme.

Commission consultative de l'enseignement privé

Mme Renée Champagne est nommée de nouveau membre et présidente de la Commission consultative de l'enseignement privé.

M. Chris Adamopoulos ainsi que Mmes Marie-Claude Bénard et Simone Leblanc sont nommés de nouveau membres de cette commission.

Mme Jennifer Benoualid et M. Simon Robitaille sont nommés membres de cette même commission.

Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies

Mmes Yolaine Arseneau et Valérie Bécaert ainsi que M. Sébastien Charles sont nommés membres indépendants du conseil d'administration du Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies.

MM. Patrick Bergeron, Eric Bosco et Pierre-Luc Déziel ainsi que Mmes Mathilde Jutras, Marie-Jean Meurs et Brigitte Vachon sont nommés membres du conseil d'administration de ce fonds.

Mmes Li Zhen Cheng et Nathalie De Marcellis-Warin ainsi que M. Gheorghe Marin sont nommés de nouveau membres du conseil d'administration et sont qualifiés comme membres indépendants de ce même fonds.

Mme Daria Riabinina est nommée observatrice auprès de ce même fonds.

Fonds de recherche du Québec - Santé

M. Yan Bertrand est nommé membre du conseil d'administration du Fonds de recherche du Québec - Santé.

M. Vincent Dumez est nommé de nouveau membre du conseil d'administration de ce fonds.

Mme Bartha Knoppers est nommée membre indépendante du conseil d'administration de ce même fonds.

Fonds de recherche du Québec - Société et culture

MM. Marco Bacon et David Carpentier ainsi que Mme Lise Gill sont nommés membres indépendants du conseil d'administration du Fonds de recherche du Québec - Société et culture.

M. François Claveau ainsi que Mmes Carmen Dionne, Marie-Hélène Gagné et Hélène Vézina sont nommés membres du conseil d'administration de ce fonds.

M. Bernard Tremblay est nommé de nouveau membre du conseil d'administration et qualifié comme membre indépendant de ce même fonds.

Université du Québec

Mme Lucie Laflamme est nommée de nouveau membre de l'assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec.

