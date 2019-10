Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 2 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

M. Éric Dequenne est nommé, à compter du 15 octobre 2019, sous-ministre adjoint au ministère des Relations internationales et de la Francophonie. M. Dequenne est vice-président - Affaires internationales - Investissement Québec.

Ministère du Tourisme

Mme Guylaine Bouchard est nommée, à compter du 15 octobre 2019, sous-ministre adjointe au ministère du Tourisme. Mme Bouchard est sous-ministre adjointe au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

M. Christian Desbiens est nommé sous-ministre adjoint au ministère du Tourisme. M. Desbiens était sous-ministre adjoint par intérim à ce ministère.

Régie du logement

M. Serge Adam est nommé de nouveau régisseur de la Régie du logement.

Tribunal administratif du travail

M. Simon Lemire est nommé de nouveau membre du Tribunal administratif du travail.

Commission consultative de l'enseignement privé

Mme Renée Champagne est nommée membre et présidente de la Commission consultative de l'enseignement privé.

MM. Chris Adamopoulos et Gilbert Héroux ainsi que Mmes Marie-Claude Bénard et Corinne Levy Sommer sont nommés membres de cette commission.

Mmes Ginette Gervais et Joanne Rousseau sont nommées de nouveau membres de cette même commission.

Corporation de l'École des Hautes Études Commerciales de Montréal

M. Serge Gagné et Mme Nathalie Pilon sont nommés membres du conseil d'administration de la Corporation de l'École des Hautes Études Commerciales de Montréal.

Institut national de la recherche scientifique

M. François Légaré est nommé membre du conseil d'administration de l'Institut national de la recherche scientifique.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

