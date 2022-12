Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 7 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Commission de protection du territoire agricole du Québec

M. Jean Nobert est nommé de nouveau membre de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.

Mme Marjolaine Parent est nommée, à compter du 9 janvier 2023, membre de cette commission. Mme Parent est avocate principale à la Ville de Longueuil.

Société des Traversiers du Québec

Mme Greta Bédard est nommée, à compter du 8 décembre 2022, membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale par intérim de la Société des Traversiers du Québec. Mme Bédard est vice-présidente aux immobilisations de cette société.

Tribunal administratif du travail

Mme Chantale Girardin est nommée de nouveau membre du Tribunal administratif du travail.

Cinémathèque québécoise

Mme Carolle Brabant est nommée de nouveau membre du conseil d'administration de la Cinémathèque québécoise.

Société des loteries du Québec

Mme Lyne Jobin est nommée membre indépendante du conseil d'administration de la Société des loteries du Québec.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: M. Manuel Dionne, Directeur des relations médias, Cabinet du premier ministre, Tél. : 418 643-5321