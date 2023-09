Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 13 sept. 2023 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de la Justice

Mme Élise Labrecque est nommée, à compter du 18 septembre 2023, sous-ministre associée au ministère de la Justice. Mme Labrecque est directrice de la Direction du soutien aux orientations, des affaires législatives et de la refonte de ce ministère.

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

Mme Laurence Fouquette-L'Anglais est nommée, à compter du 2 octobre 2023, déléguée du Québec à Rome. Mme Fouquette-L'Anglais est directrice, stratégie et développement, de la CDPQ Infra inc.

Comité de déontologie policière

Mme Isabelle Côté est nommée de nouveau membre du Comité de déontologie policière.

Conseil de la justice administrative

M. René Côté est nommé de nouveau membre du Conseil de la justice administrative et désigné de nouveau président de ce conseil.

Tribunal administratif du logement

Mme Micheline Leclerc est nommée, à compter du 1er janvier 2024, membre à temps partiel du Tribunal administratif du logement. Mme Leclerc est membre de ce tribunal.

Coroner

M. Andréjean Luc ainsi que Mmes Valérie Morin, Annie Nadon, Camille Paquin, Geneviève Pépin, Jessica Saintot et Mylène Servant sont nommés coroners à temps partiel.

Université de Montréal

Mmes Pelra Azondekon et Monika Ille sont nommées membres du conseil de l'université de l'Université de Montréal, à titre de membres indépendantes.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: M. Manuel Dionne, Directeur des relations médias, Cabinet du premier ministre, Tél. : 418 643-5321