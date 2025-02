Nominations du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 5 févr. 2025 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère du Conseil exécutif

M. Pierre Côté est nommé de nouveau secrétaire général associé au ministère du Conseil exécutif.

Centre de services scolaire des Bois-Francs

M. Frédéric Gagnon est nommé, à compter du 17 février 2025, directeur général du Centre de services scolaire des Bois-Francs. M. Gagnon est directeur général adjoint et directeur du Service des ressources matérielles de ce centre.

Centre de services scolaire des Chic-Chocs

Mme Josée Synnott est nommée, à compter du 17 février 2025, directrice générale du Centre de services scolaire des Chic-Chocs. Mme Synnott est directrice générale par intérim de ce centre.

Centre de services scolaire du Fer

M. Marc-André Masse est nommé, à compter du 17 février 2025, directeur général du Centre de services scolaire du Fer. M. Masse est administrateur au Centre de services scolaire du Littoral.

Centre de services scolaire des Îles

Mme Isabelle Gilbert est nommée, à compter du 17 février 2025, directrice générale du Centre de services scolaire des Îles. Mme Gilbert est directrice générale par intérim et cheffe de la sécurité de l'information organisationnelle de ce centre.

Centre de services scolaire des Monts-et-Marées

Mme Marie-Pierre Guénette est nommée, à compter du 17 février 2025, directrice générale du Centre de services scolaire des Monts-et-Marées. Mme Guénette est directrice générale par intérim de ce centre.

Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île

M. Martin Duquette est nommé, à compter du 17 février 2025, directeur général du Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île. M. Duquette est directeur général par intérim de ce centre.

Conseil du patrimoine culturel du Québec

Mme Danielle Dubé est nommée, à compter du 24 février 2025, membre et vice-présidente du Conseil du patrimoine culturel du Québec. Mme Dubé est administratrice d'État.

Protecteur du citoyen

M. Dave Charland est nommé, à compter du 17 février 2025, vice-protecteur à l'intégrité publique au Protecteur du citoyen. M. Charland est directeur de l'évolution des pratiques de surveillance des marchés publics à l'Autorité des marchés publics.

Tribunal administratif du Québec

M. Pierre Vallée est nommé, à compter du 17 février 2025, membre avocat du Tribunal administratif du Québec, affecté à la section des affaires économiques. M. Vallée est directeur de la Direction des politiques institutionnelles et constitutionnelles du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes au ministère du Conseil exécutif.

Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

MM. Jacques Bénard, Louis Dériger et Pierre Magnan ainsi que Mmes Geneviève Meloche, Mireille Paul, Valérie Racine, Linda St-Michel et Prunelle Thibault-Bédard sont nommés de nouveau membres additionnels à temps partiel du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement.

M. Pierre Benoit et Mme Stella Leney sont nommés membres additionnels à temps partiel de ce bureau.

Office québécois de la langue française

M. Denis Bolduc est nommé de nouveau membre de l'Office québécois de la langue française.

M. Alexandre Lagarde est nommé membre de cet office.

