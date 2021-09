Nomination - Susan Usher est nommée commissaire adjointe aux politiques et à l'éthique

QUÉBEC, le 7 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Susan Usher, experte dans l'analyse des systèmes de santé, se joint au Commissaire à la santé et au bien-être (CSBE) à titre de commissaire adjointe aux politiques et à l'éthique.

Mme Usher, qui remplacera Me Mélanie Bourassa Forcier à ce poste, se consacrera aux travaux sur les enjeux et obstacles éthiques, règlementaires et institutionnels liés à l'implantation de changements dans le système de santé, y compris ceux recommandés par la commissaire. Elle se penchera également, plus largement, sur les politiques publiques et la participation citoyenne en santé.

Mme Usher est une chercheuse d'expérience. Candidate au doctorat en administration publique à l'École nationale d'administration publique, elle défendra sous peu sa thèse portant sur la participation du public et des patients comme levier de transformation des systèmes de santé. Elle est également détentrice d'une maitrise en économie politique de l'Université de Carleton.

En tant que professionnelle de recherche, elle a notamment exercé ses fonctions au Centre de recherche de l'Hôpital Charles-Le Moyne - comme membre de la Chaire de recherche sur l'amélioration de la qualité et la sécurité des soins aux personnes atteintes de cancer de l'Université de Sherbrooke - et au Centre de recherche du CHUM, en plus d'être directrice fondatrice du Forum d'innovation en santé. Elle collabore également, à titre de consultante, au mandat spécial que nous a confié le gouvernement du Québec sur l'offre de soins et services aux ainés dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Citation :

« Je suis convaincue que Mme Usher sera un atout considérable pour notre organisation. J'ai le plaisir de collaborer avec Mme Usher dans le cadre du mandat spécial. Sa compétence, son expertise et son engagement à améliorer notre système de santé et de services sociaux ne passent pas inaperçus. Je suis donc heureuse que nous puissions continuer de travailler ensemble pour enrichir les travaux du CSBE. »

Joanne Castonguay, Commissaire à la santé et au bien-être

Faits saillants :

Mme Usher a publié de nombreux articles sur l'adaptation des systèmes de santé dans des revues renommées.

Mme Usher a organisé de multiples colloques sur l'amélioration de la performance du système de santé, en plus d'y participer en tant que conférencière.

Les travaux de Mme Usher portent entre autres sur l'engagement communautaire et la participation des patients en santé.

Mme Usher est récipiendaire de plusieurs bourses pour l'excellence de son dossier scolaire.

Le Commissaire à la santé et au bien-être

Le Commissaire à la santé et au bien-être est responsable d'apprécier les résultats atteints par le système de santé et de services sociaux et de fournir à la population les éléments nécessaires à une compréhension globale des actions entreprises par le gouvernement eu égard aux grands enjeux dans le domaine de la santé et des services sociaux.

