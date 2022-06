Nomination - Forum de consultation 2022-2025 - Un citoyen de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine fera entendre sa voix!

QUÉBEC, le 16 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le Commissaire à la santé et au bien-être (CSBE) annonce la nomination des membres qui constitueront son Forum de consultation pour les trois prochaines années. M. Jean-François Spain, résident de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, a été sélectionné pour prendre part à cet exercice délibératif unique au Québec.

Le Forum de consultation sera composé de 24 personnes, dont 15 citoyennes et citoyens des différentes régions du Québec et 9 personnes expertes de domaines liés à la santé et au bien-être. Il a pour mandat de fournir à la commissaire son point de vue sur diverses questions qui touchent le système de santé et de services sociaux ainsi que la santé et le bien-être de la population.

Citations :

Stimuler la participation citoyenne est au cœur des priorités du Commissaire à la santé et au bien-être, et ce, afin de soutenir des choix axés sur la valeur pour la population. C'est donc avec plaisir que je nomme les nouveaux membres citoyens et experts de notre Forum de consultation. Au cours des trois prochaines années, nous aurons la chance de collaborer pour améliorer la santé et le bien-être collectif des Québécoises et des Québécois. Forts de leur expérience et leur expertise, je suis certaine que les différents membres sauront apporter un éclairage pertinent à nos travaux afin que notre système de santé et des services sociaux répondent mieux aux besoins de la population.

- Joanne Castonguay, commissaire à la santé et au bien-être

Avec les différentes fonctions que j'occupe, je suis persuadé posséder une expérience et un niveau de compréhension des réalités contribuant à l'amélioration ou la détérioration d'une partie de la relation que nous entretenons, collectivement, à ce que nous appelons la santé. Je serais donc heureux d'approfondir ma connaissance sur le sujet en espérant que mes réflexions et expériences puissent à leur tour bonifier la démarche collective.

- M. Jean-François Spain, membre de la région de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Le CSBE a reçu 199 candidatures citoyennes et 37 candidatures de personnes expertes.

Les personnes ont été choisies à la suite du processus de sélection prévu dans le Règlement sur la procédure de sélection des personnes aptes à composer le Forum de consultation :

: Candidatures citoyennes : Une firme externe, soit l'Institut du Nouveau Monde (INM), a été mandatée pour recevoir les candidatures citoyennes. Elle a fait l'évaluation de celles-ci pour proposer au moins trois candidatures par région à la commissaire.

Une firme externe, soit l'Institut du Nouveau Monde (INM), a été mandatée pour recevoir les candidatures citoyennes. Elle a fait l'évaluation de celles-ci pour proposer au moins trois candidatures par région à la commissaire.

Candidatures expertes : Les organismes et universités sollicités par la commissaire lui ont transmis une liste de candidatures.

Les organismes et universités sollicités par la commissaire lui ont transmis une liste de candidatures. Pour connaître les autres membres qui participeront à l'édition 2022-2025 du Forum de consultation du CSBE, rendez-vous à https://www.csbe.gouv.qc.ca/consultations/forum-de-consultation/forum.html.

Les membres du Forum se réuniront trois à cinq fois par année pour des séances pouvant durer jusqu'à deux jours. La première séance du Forum se tiendra en octobre 2022.

M. Jean-François Spain est entrepreneur dans le domaine agricole et forestier et enseigne le tourisme et le plein air au Cégep de Gaspé. II est aussi engagé dans sa communauté. Il a siégé au comité consultatif en urbanisme de la Ville de Gaspé et il préside actuellement la Table de concertation de Cap-aux-Os, un organisme pilotant un important plan de relance territorial des communautés de la pointe de Forillon. Monsieur Spain croit fermement à l'importance de la prévention dans le domaine de la santé et des services sociaux et à une approche incluant une multitude de facteurs pour améliorer le bien-être de toutes et tous.

Le Commissaire à la santé et au bien-être

Le Commissaire à la santé et au bien-être est responsable d'apprécier les résultats atteints par le système de santé et de services sociaux et de fournir à la population les éléments nécessaires à une compréhension globale des actions entreprises par le gouvernement eu égard aux grands enjeux dans le domaine de la santé et des services sociaux.

SOURCE Commissaire à la santé et au bien-être

Renseignements: Marie-France Vermette, Conseillère en communication, Commissaire à la santé et au bien-être, 438 873-5402, [email protected]