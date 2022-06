Nomination - Forum de consultation 2022-2025 - Quatre personnes expertes et un citoyen feront entendre leur voix!

QUÉBEC, le 16 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le Commissaire à la santé et au bien-être (CSBE) annonce la nomination des membres qui constitueront son Forum de consultation pour les trois prochaines années. M. Matthew Menear, professeur adjoint au Département de médecine familiale et médecine d'urgence et chercheur régulier au Centre de recherche en santé durable VITAM de l'Université Laval, Dre Elizabeth Parenteau, médecin de famille au Groupe de médecine familiale du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, M. Daniel La Roche, directeur de la qualité, de l'évaluation, de l'éthique et des affaires institutionnelles au CHU de Québec-Université Laval, Mme Geneviève Plamondon, professionnelle scientifique au Bureau - Méthodologies et éthique de l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux et M. Gilles Parent, résident de la région de la Capitale-Nationale, ont été sélectionnés pour prendre part à cet exercice délibératif unique au Québec.

Le Forum de consultation sera composé de 24 personnes, dont 15 citoyennes et citoyens des différentes régions du Québec et 9 personnes expertes de domaines liés à la santé et au bien-être. Il a pour mandat de fournir à la commissaire son point de vue sur diverses questions qui touchent le système de santé et de services sociaux ainsi que la santé et le bien-être de la population.

Citations :

Stimuler la participation citoyenne est au cœur des priorités du Commissaire à la santé et au bien-être, et ce, afin de soutenir des choix axés sur la valeur pour la population. C'est donc avec plaisir que je nomme les nouveaux membres citoyens et experts de notre Forum de consultation. Au cours des trois prochaines années, nous aurons la chance de collaborer pour améliorer la santé et le bien-être collectif des Québécoises et des Québécois. Forts de leur expérience et leur expertise, je suis certaine que les différents membres sauront apporter un éclairage pertinent à nos travaux afin que notre système de santé et des services sociaux répondent mieux aux besoins de la population.

- Joanne Castonguay, commissaire à la santé et au bien-être

Je crois fondamentalement à l'importance de la participation citoyenne, au dialogue et à la démocratisation des savoirs. J'ai une grande capacité d'analyse critique, de réflexivité et de bonnes compétences en vulgarisation scientifique. Je crois que je serai en mesure de contribuer positivement aux délibérations du Forum, peu importe le sujet de nos discussions.

- M. Matthew Menear, membre possédant une expertise de chercheur en santé

J'ai une volonté d'optimiser les soins de santé et les services sociaux pour tous les Québécois, peu importe leur origine ou leur niveau socio-économique. Le Forum du CSBE sera une magnifique occasion de partager mes idées avec les autres membres. Je pense que les meilleures solutions ne pourront être trouvées qu'en alliant les forces et les connaissances de personnes ayant des expériences variées.

- Dre Elizabeth Parenteau, membre médecin

Au fil du temps et de différentes expériences et implications sociales, j'ai acquis certaines habiletés pour siéger dans des lieux où la concertation est au cœur des processus délibératifs. J'y ai développé un goût très prononcé pour l'engagement respectueux, la délibération ouverte, une littératie capable de rejoindre tous les participants et un discours franc et ouvert.

- M. Daniel La Roche, membre possédant et étant reconnu pour son expérience et ses compétences en gestion dans le domaine de la santé et des services sociaux

J'envisage une participation au Forum de consultation comme une occasion unique de collaborer à l'avancement de notre système de santé et services sociaux, et de contribuer à une tribune unique alliant expertes et experts, ainsi que citoyennes et citoyens.

- Mme Geneviève Plamondon, membre possédant une expertise en évaluation de la technologie de la santé et des médicaments

Je vois cette participation au Forum comme un rôle essentiel que tout citoyen doit assumer, à plus forte raison s'il dispose de l'expérience pertinente pour participer à la réflexion collective.

- M. Gilles Parent, membre de la région de la Capitale-Nationale

Faits saillants :

Le CSBE a reçu 199 candidatures citoyennes et 37 candidatures de personnes expertes.

Les personnes ont été choisies à la suite du processus de sélection prévu dans le Règlement sur la procédure de sélection des personnes aptes à composer le Forum de consultation :

: Candidatures citoyennes : Une firme externe, soit l'Institut du Nouveau Monde (INM), a été mandatée pour recevoir les candidatures citoyennes. Elle a fait l'évaluation de celles-ci pour proposer au moins trois candidatures par région à la commissaire.

Candidatures expertes : Les organismes et universités sollicités par la commissaire lui ont transmis une liste de candidatures.

Les organismes et universités sollicités par la commissaire lui ont transmis une liste de candidatures. Pour connaître les autres membres qui participeront à l'édition 2022-2025 du Forum de consultation du CSBE, rendez-vous à https://www.csbe.gouv.qc.ca/consultations/forum-de-consultation/forum.html.

Les membres du Forum se réuniront trois à cinq fois par année pour des séances pouvant durer jusqu'à deux jours. La première séance du Forum se tiendra en octobre 2022.

M. Menear détient un doctorat en santé publique en plus d'une maitrise en santé communautaire. Il a également suivi des formations spécialisées en recherche dans les domaines de la santé mentale, des soins de première ligne et de l'application des connaissances. Ses présentes recherches s'orientent vers l'optimisation des trajectoires de soins et de l'amélioration de l'implication des usagères et usagers dans leurs soins et dans le système de santé. Fortement impliqué dans la communauté universitaire, il est notamment codirecteur du Réseau de recherche axée sur les pratiques de première ligne de l'Université Laval , un réseau qui soutient la création et la mobilisation des connaissances dans ce domaine.

détient un doctorat en santé publique en plus d'une maitrise en santé communautaire. Il a également suivi des formations spécialisées en recherche dans les domaines de la santé mentale, des soins de première ligne et de l'application des connaissances. Ses présentes recherches s'orientent vers l'optimisation des trajectoires de soins et de l'amélioration de l'implication des usagères et usagers dans leurs soins et dans le système de santé. Fortement impliqué dans la communauté universitaire, il est notamment codirecteur du Réseau de recherche axée sur les pratiques de première ligne de l'Université , un réseau qui soutient la création et la mobilisation des connaissances dans ce domaine. Dre Parenteau dispose d'un riche bagage d'expériences de vie et d'expériences médicales auprès de plusieurs clientèles. Elle est diplômée d'un doctorat en médecine de l'Université Laval et elle a réalisé sa spécialité en médecine familiale à Gaspé. Elle est diplômée de microprogrammes en alimentation et en nutrition (Université Laval ), en santé internationale ainsi qu'en addictologie (Université de Sherbrooke ). Elle a pratiqué la médecine auprès de populations vulnérables, notamment auprès de personnes réfugiées et demandeuses d'asile en Mauricie-Centre-du-Québec ainsi que dans la Capitale-Nationale. Elle a également travaillé au sein de groupes de médecine de famille dans ces régions.

dispose d'un riche bagage d'expériences de vie et d'expériences médicales auprès de plusieurs clientèles. Elle est diplômée d'un doctorat en médecine de l'Université et elle a réalisé sa spécialité en médecine familiale à Gaspé. Elle est diplômée de microprogrammes en alimentation et en nutrition (Université ), en santé internationale ainsi qu'en addictologie (Université de ). Elle a pratiqué la médecine auprès de populations vulnérables, notamment auprès de personnes réfugiées et demandeuses d'asile en Mauricie-Centre-du-Québec ainsi que dans la Capitale-Nationale. Elle a également travaillé au sein de groupes de médecine de famille dans ces régions. Avec plus de 40 années d'expérience dans le domaine de la santé et des services sociaux, M. La Roche dispose d'une compréhension approfondie du réseau et de sa gestion. Après une maitrise en administration publique, il a amorcé des études doctorales visant à comparer les modèles d'organisation des services en santé mentale de la Toscane et du Québec. Il a par la suite travaillé comme gestionnaire ou adjoint dans plusieurs organisations du réseau, notamment pour la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Québec. Il a remporté le Prix Marielle-Lavallée de l'Association des cadres supérieurs de la santé et des services sociaux, qui souligne les réalisations professionnelles, la persévérance et le leadership en santé et services sociaux.

dispose d'une compréhension approfondie du réseau et de sa gestion. Après une maitrise en administration publique, il a amorcé des études doctorales visant à comparer les modèles d'organisation des services en santé mentale de la Toscane et du Québec. Il a par la suite travaillé comme gestionnaire ou adjoint dans plusieurs organisations du réseau, notamment pour la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Québec. Il a remporté le Prix Marielle-Lavallée de l'Association des cadres supérieurs de la santé et des services sociaux, qui souligne les réalisations professionnelles, la persévérance et le leadership en santé et services sociaux. Diplômée d'une maitrise en évaluation et en administration des services de santé et d'un baccalauréat en physiothérapie, Mme Plamondon mène notamment des travaux de développement méthodologique et de positionnement stratégique en santé et services sociaux. Elle est également chargée de cours à l'Université de Sherbrooke dans un microprogramme de troisième cycle dont le contenu vise notamment l'intégration de la perspective des patientes et des patients en vue d'améliorer les pratiques de réadaptation. Elle a auparavant travaillé comme physiothérapeute au Centre de santé et des services sociaux de la Montagne, à Montréal, dans un programme pour les personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement et à la déficience physique.

mène notamment des travaux de développement méthodologique et de positionnement stratégique en santé et services sociaux. Elle est également chargée de cours à l'Université de dans un microprogramme de troisième cycle dont le contenu vise notamment l'intégration de la perspective des patientes et des patients en vue d'améliorer les pratiques de réadaptation. Elle a auparavant travaillé comme physiothérapeute au Centre de santé et des services sociaux de la Montagne, à Montréal, dans un programme pour les personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement et à la déficience physique. Maintenant retraité, M. Gilles Parent a travaillé pendant plus de 20 ans pour la Société Radio-Canada, d'abord comme négociateur des relations de travail puis dans un poste de direction des ressources humaines. Diplômé d'un baccalauréat et d'une maitrise en relations industrielles de l'Université de Montréal, il a aussi été chargé de cours dans ce programme d'études pendant une grande partie de sa carrière. Jusqu'à tout récemment, il était engagé comme président de l'Association du jumelage entre Neuville du Québec, où il réside depuis 15 ans, et de Neuville -de-Poitou en France , qui a pour mission de promouvoir les échanges culturels, sociaux et touristiques entre la France et le Québec.

Le Commissaire à la santé et au bien-être

Le Commissaire à la santé et au bien-être est responsable d'apprécier les résultats atteints par le système de santé et de services sociaux et de fournir à la population les éléments nécessaires à une compréhension globale des actions entreprises par le gouvernement eu égard aux grands enjeux dans le domaine de la santé et des services sociaux.

