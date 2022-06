Nomination - Forum de consultation 2022-2025 - Deux personnes expertes et une citoyenne de Montréal feront entendre leur voix!

QUÉBEC, le 16 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le Commissaire à la santé et au bien-être (CSBE) annonce la nomination des membres qui constitueront son Forum de consultation pour les trois prochaines années. Mme Julie Fréchette, directrice à la Direction Développement et soutien professionnel de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, Mme Lara Khoury, professeure agrégée en droit à la Faculté de droit de l'Université McGill et Mme Magalie Véro René-Gérald, résidente de Montréal, ont été sélectionnées pour prendre part à cet exercice délibératif unique au Québec.

Le Forum de consultation sera composé de 24 personnes, dont 15 citoyennes et citoyens des différentes régions du Québec et 9 personnes expertes de domaines liés à la santé et au bien-être. Il a pour mandat de fournir à la commissaire son point de vue sur diverses questions qui touchent le système de santé et de services sociaux ainsi que la santé et le bien-être de la population.

Stimuler la participation citoyenne est au cœur des priorités du Commissaire à la santé et au bien-être, et ce, afin de soutenir des choix axés sur la valeur pour la population. C'est donc avec plaisir que je nomme les nouveaux membres citoyens et experts de notre Forum de consultation. Au cours des trois prochaines années, nous aurons la chance de collaborer pour améliorer la santé et le bien-être collectif des Québécoises et des Québécois. Forts de leur expérience et leur expertise, je suis certaine que les différents membres sauront apporter un éclairage pertinent à nos travaux afin que notre système de santé et des services sociaux répondent mieux aux besoins de la population.

- Joanne Castonguay, commissaire à la santé et au bien-être

Ayant un intérêt marqué pour les enjeux de santé et de bien-être, je désire contribuer à l'analyse de problématiques afin de repenser notre système de santé et de services sociaux. J'aimerais mettre à profit ma capacité de réflexion au bénéfice du Forum de consultation du Commissaire à la santé et au bien-être. Dotée d'un très grand sens moral, je valorise grandement la justice sociale et la participation active des citoyennes et citoyens.

- Mme Julie Fréchette, membre infirmière

Mon désir de servir la communauté et de partager mon expertise au bénéfice de la population par une implication au sein du Forum de consultation du Commissaire à la santé et au bien-être est dans la lignée logique de mon parcours professionnel à ce jour.

- Mme Lara Khoury, membre provenant d'un secteur d'activités ayant un lien avec la santé ou le bien-être

Fière résidente d'un des quartiers les plus défavorisés de Montréal, soit Saint-Michel, je fais partie de cette belle communauté multiculturelle, sous-représentée, à bien des égards, dans les secteurs clés des sphères de décisions majeures pour la société québécoise. Comme membre du Forum, je pourrai vivre une expérience enrichissante et donner mon point de vue sur des enjeux importants liés au système de santé et de services sociaux.

- Mme Magalie Véro René-Gérald, membre de la région de Montréal

Faits saillants :

Le CSBE a reçu 199 candidatures citoyennes et 37 candidatures de personnes expertes.

Les personnes ont été choisies à la suite du processus de sélection prévu dans le Règlement sur la procédure de sélection des personnes aptes à composer le Forum de consultation :

: Candidatures citoyennes : Une firme externe, soit l'Institut du Nouveau Monde (INM), a été mandatée pour recevoir les candidatures citoyennes. Elle a fait l'évaluation de celles-ci pour proposer au moins trois candidatures par région à la commissaire.

Une firme externe, soit l'Institut du Nouveau Monde (INM), a été mandatée pour recevoir les candidatures citoyennes. Elle a fait l'évaluation de celles-ci pour proposer au moins trois candidatures par région à la commissaire.

Candidatures expertes : Les organismes et universités sollicités par la commissaire lui ont transmis une liste de candidatures.

Les organismes et universités sollicités par la commissaire lui ont transmis une liste de candidatures. Pour connaître les autres membres qui participeront à l'édition 2022-2025 du Forum de consultation du CSBE, rendez-vous à https://www.csbe.gouv.qc.ca/consultations/forum-de-consultation/forum.html.

es membres du Forum se réuniront trois à cinq fois par année pour des séances pouvant durer jusqu'à deux jours. La première séance du Forum se tiendra en octobre 2022.

Mme Fréchette a plus d'une quinzaine de publications scientifiques et une vingtaine de présentations lors de conférences internationales et nationales à son actif. Diplômée d'une maitrise en gestion des ressources humaines de HEC Montréal et d'un doctorat en sciences infirmières de l'Université McGill, elle a réalisé un stage postdoctoral en leadership à l'École de gestion John-Molson de l'Université Concordia. Elle cumule plus de 10 années de pratique comme gestionnaire dans le réseau de la santé et des services sociaux, notamment, à l'Hôpital général juif de Montréal à la Direction des soins infirmiers. Elle a aussi participé au développement d'un cours de l'Université McGill sur l'analyse des politiques encadrant le milieu de la santé.

