Nomination et octroi d'options d'achat d'actions

MONTRÉAL, le 15 oct. 2019 /CNW Telbec/ - GROUPE SPORTSCENE INC. (« Sportscene » ou « la Société ») (TSXV: SPS.A) annonce la récente nomination de M. Marc Pelletier, au poste de vice-président marketing et communications. Le conseil d'administration a par ailleurs octroyé ce jour, à M. Pelletier, des options d'achat d'actions visant 40 000 actions de catégorie A de la Société. Ces options d'achat d'actions peuvent être exercées à un prix de 5,75 $ par action, représentant le prix de clôture des actions de catégorie A de la Société à la Bourse le 11 octobre 2019, pour une période de 7 ans, soit jusqu'au 15 octobre 2026.

Profil

Groupe Sportscene est un pionnier et un leader dans le créneau de la restauration d'ambiance au Québec où il exploite depuis 1984 le réseau de restaurants La Cage - Brasserie sportive (« La Cage »), concept axé sur l'esprit sportif et une offre de restauration fraîche de provenance locale. Jouissant d'une forte image de marque, La Cage est implantée à la grandeur de la province et regroupe présentement 42 établissements. Sportscene poursuit la diversification de son offre de restauration par son partenariat dans les restaurants déjeuner L'Avenue, son exploitation du steakhouse Moishes, l'implantation du concept À Domicile, un restaurant de cuisine asiatique P.F. Chang's et sa division La Cage - Traiteur événementiel, faisant ainsi de la Société un incontournable dans la restauration au Québec. Aux activités de restauration de Sportscene s'ajoute la vente au détail de produits en épicerie des marques La Cage et Moishes.

