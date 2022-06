Nomination du nouvel entraîneur chef du programme de hockey au Collège Universel - Campus Gatineau.

Ayant lui-même un parcours d'étudiant-athlète, Alexandre Gagnon retourne à Gatineau, sa région natale, pour se joindre au Collège Universel et diriger les équipes de hockey masculin et féminin de l'établissement. Du haut de ses 34 ans, il possède une feuille de route importante en tant qu'entraîneur d'équipes de Hockey évoluant aussi bien en Amérique du Nord qu'en Europe, des expériences avérées qui font de lui un homme de hockey compétent, capable d'accompagner efficacement le développement des hockeyeurs et hockeyeuses des équipes de l' Unik du Collège Universel.

Après une carrière d'hockeyeur en Amérique du Nord et en France, Alexandre a troqué ses patins pour endosser le rôle de chef d'orchestre d'un nombre important d'équipes, allant du niveau Midget au niveau professionnel. Le coup d'envoi de sa carrière s'est fait aux commandes de l'équipe des Seigneurs des Mille-Îles (Midget espoir). Ensuite, il a agi à titre d'entraîneur adjoint chez les Forestiers d'Amos (Midget AAA) et les Foreurs de Val-d'Or (LHJMQ) puis s'est dirigé, comme entraîneur chef, vers les Panthères de Saint-Jérôme (Junior AAA) et les Vikings de Saint-Eustache (Midget AAA). Son parcours probant lui a valu une première expérience au niveau professionnel en France, en Division 1, avec le club de Chambéry. S'ensuit en 2020 une ascension en ligue Magnus, le plus haut niveau de Hockey sur glace en France, où Alexandre devient le plus jeune entraîneur du circuit professionnel, à la barre des Scorpions de Mulhouse.

« Je suis heureux de revenir au Québec, dans ma région natale pour rejoindre le programme de hockey du Collège Universel. Notre énergie et nos efforts seront consacrés au développement, à la visibilité et la compétitivité de nos équipes de hockey et à créer les meilleures opportunités athlétiques à nos joueuses et joueurs » cite Alexandre Gagnon, entraîneur chef de l'équipe du programme de hockey masculin et responsable des entraîneurs de l'équipe féminine.

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous accueillons Alexandre Gagnon à la tête de notre programme de Hockey. Nous croyons fermement que sa longue expérience sera mise à contribution pour favoriser le développement de nos étudiant·e·s athlètes et le rayonnement des équipes de l'Unik » cite Saloua Zraida, Présidente Directrice Générale au Collège Universel.

À titre de rappel, le programme de Hockey offert par le Collège Universel- Campus Gatineau est de type « Prep School », ce qui fait de lui un programme phare et unique en Outaouais. Les hockeyeurs et hockeyeuses faisant partie du programme ont l'opportunité de disputer environ 40 matchs par saison de type « ShowCase », au Québec, dans les autres provinces du Canada et aux États-Unis. Par ailleurs, ces étudiant·e·s athlètes parviennent à conjuguer développement sportif et réussite scolaire grâce à l'accompagnement et l'enseignement personnalisés offerts par le Collège Universel.

À propos du Collège Universel - Campus Gatineau

Établissement privé bilingue d'enseignement collégial, le Collège Universel - Campus Gatineau est autorisé et subventionné par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec. Il offre une gamme complète de programmes de DEC préuniversitaires, de DEC techniques ainsi que des AEC et accueille des étudiant·e·s venant de diverses régions du Québec, du Canada et de l'international. Tous les programmes du Collège sont offerts en français et en anglais. Pour information : collegeuniversel.ca

