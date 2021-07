Le Groupe McPeak-Sirois pourra compter sur le soutien de Dr Asselah à la présidence de son comité scientifique exécutif Tweet this

« C'est pour moi un privilège et un honneur de présider le comité scientifique exécutif du Groupe dont le président fondateur fut le regretté Dr André Robidoux, qui a eu un rôle majeur pour la promotion de la recherche clinique dans le cancer du sein » a déclaré le Dr Asselah. « Très heureux de succéder au Dre Louise Provencher, je mettrai toute mon énergie, aux côtés de mes collègues chercheurs québécois, pour donner un espoir de traitement supplémentaire aux personnes atteintes de cancer du sein. »

Dr Asselah prend la relève de Dre Louise Provencher, chirurgienne oncologue au CHU de Québec-Université Laval, dont le mandat est venu à échéance.

Dr Jamil Asselah est oncologue médical, Professeur Agrégé à l'Université McGill. Il exerce au Centre Universitaire de Santé McGill (CUSM) depuis 2011. Le Dr Asselah a effectué sa formation médicale d'oncologie à l'université d'Alger, puis a travaillé à l'Institut Curie à Paris en recherche clinique dans le cancer du sein, et ensuite à l'Université de Sherbrooke.

Dr Asselah a dirigé le comité clinique du cancer sein du Réseau de cancérologie Rossy. Il a dirigé le développement de guides de pratique pour uniformiser les traitements pour le cancer du sein du réseau McGill (Hôpital général juif, Centre universitaire de santé McGill et Centre Hospitalier de Saint-Mary).

Le Dr Asselah est l'un des leaders de l'équipe « Opal » et a été impliqué dans le développement et la mise en œuvre du portail patient innovant portant le même nom, qui donne aux patients un accès immédiat à leurs informations médicales personnelles. Il a été honoré avec son équipe en mars 2020 par la Fondation Cancer du Sein du Québec et a reçu le « Prix Banque Nationale - Innovation et soutien à la communauté » pour sa contribution innovante à l'amélioration significative des soins aux patients.

Plus récemment, dans le cadre de la pandémie du COVID-19, le Dr Asselah a joué un rôle de leadership auprès du Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Il s'est rendu disponible afin de participer à de nombreux travaux, dont ceux du Comité COVID du programme québécois de cancérologie (PQC). Le Comité COVID du PQC a mis en place les recommandations pour sécuriser les départements et centres d'oncologie du Québec ainsi que pour optimiser le type et la durée des traitements. Le Dr Asselah a joué un rôle clé dans la conception et la rédaction des recommandations émises. La qualité de son engagement et son leadership tout au long de cette pandémie ont apporté des bénéfices inestimables aux nombreuses personnes touchées par le cancer.

À propos du Groupe McPeak-Sirois :

Le Groupe McPeak-Sirois est un organisme de bienfaisance qui a pour mission de mieux lutter contre le cancer du sein en augmentant l'accès et la participation des personnes atteintes de la maladie aux protocoles de recherche clinique. Le Groupe est doté d'un comité scientifique exécutif composé de chercheurs reconnus mondialement qui veille à la sélection des études cliniques offertes aux hôpitaux membres du consortium. Cofondé en 2015 par Susan McPeak, survivante d'un cancer du sein et son conjoint, l'entrepreneur Charles Sirois, le Groupe McPeak-Sirois vise à promouvoir la recherche qui soigne en la rapprochant des personnes atteintes de cancer du sein à travers le Québec. www.mcpeaksirois.org

À propos du Centre universitaire de santé McGill :

Le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) est l'un des centres hospitaliers universitaires les plus réputés au monde. Fort du leadership médical de ses hôpitaux fondateurs, le CUSM prodigue des soins multidisciplinaires d'une qualité exceptionnelle centrés sur les besoins des patients. Affilié à la Faculté de médecine de l'Université McGill, le CUSM continue de façonner le cours de la médecine pédiatrique et adulte en attirant des sommités cliniques et scientifiques du monde entier, en mettant à l'essai des technologies médicales de pointe et en formant les professionnels de la santé de demain. En collaboration avec les partenaires de notre réseau, nous construisons un avenir meilleur pour nos patients et leurs familles, pour nos employés, nos professionnels, nos chercheurs et nos étudiants, pour notre communauté et surtout, pour la vie. www.cusm.ca

SOURCE Groupe McPeak-Sirois

Renseignements: Dominique Johnson, [email protected], 514-827-7522

Liens connexes

http://mcpeaksirois.org/