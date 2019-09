Nomination du Dr Andreas Laupacis au poste de rédacteur en chef du Journal de l'Association médicale canadienne

OTTAWA, le 11 sept. 2019 /CNW/ - Joule, une société de l'Association médicale canadienne, annonce aujourd'hui que le Dr Andreas Laupacis sera le nouveau rédacteur en chef du Groupe JAMC, qui publie notamment le Journal de l'Association médicale canadienne (JAMC), une revue reconnue mondialement. Leader médical, mentor et chercheur accompli, le Dr Laupacis a plus que fait ses preuves en évaluation de données scientifiques et en rédaction, lui qui a signé plus de 350 articles évalués par les pairs et fondé les sites healthydebate.ca et facesofhealthcare.ca.

« Le JAMC a une riche histoire de contribution à la prestation des soins de santé cliniques et aux discussions sur les politiques de la santé. Le Dr Laupacis apportera sa créativité et un vent de transformation à cette revue centenaire, déclare le Dr Deepak Kaura, président du conseil d'administration de Joule. Nous sommes très heureux que le Dr Laupacis prenne les rênes du JAMC et stimule le progrès en santé et en soins de santé au pays et partout sur la planète. Je profite de l'occasion pour remercier la rédactrice en chef intérimaire, la Dre Diane Kelsall, qui a déployé de grands efforts pour transformer le Journal depuis trois ans et demi. »

« Je suis passionné par l'écriture, qu'elle soit destinée aux scientifiques ou au public, et c'est pour moi un grand honneur de devenir le rédacteur en chef de la plus grande revue médicale au Canada, se réjouit le Dr Laupacis. Je crois que nous avons l'occasion d'accroître la portée des travaux de recherche et des articles scientifiques, de renforcer la voix du JAMC dans le monde des politiques de la santé et de consolider le rôle du Journal en tant que plateforme de promotion des connaissances médicales servant à la prise de décisions sur les plans personnel et des politiques. »

Le Dr Laupacis est interniste général au service des soins palliatifs et chercheur à l'Institut du savoir Li Ka Shing de l'Hôpital St. Michael's. Il est également professeur au Département de médecine et à l'École de santé publique Dalla Lana de l'Université de Toronto. Il a siégé à de multiples comités universitaires et gouvernementaux, dont le plus récent en lice, au poste de président du conseil d'administration de Qualité des services de santé Ontario. Le Dr Laupacis a été nommé lauréat Emmett-Hall et a reçu le Prix pour l'avancement de la recherche sur les services de santé de la Fondation canadienne de la recherche sur les services de santé ainsi que le prix F.N.G.-Starr de l'Association médicale canadienne, pour ne nommer que ceux-là parmi les nombreux prix prestigieux qu'il a reçus. Il est aussi membre de la Société royale du Canada.

Les publications du Groupe JAMC comprennent le JAMC, le JAMC Ouvert, la Revue de psychiatrie et de neuroscience, le Journal canadien de chirurgie et le magazine Santé inc. Le Dr Laupacis entamera son mandat le 7 octobre 2019.

Joule est la filiale de l'Association médicale canadienne (AMC) qui vise à aider les médecins dans leur quête de l'excellence clinique. Elle y parvient en misant sur l'innovation dirigée par des médecins et en incitant ces derniers à utiliser des produits de savoir ainsi que des technologies et des services novateurs. Son but : stimuler l'innovation dirigée par des médecins et encourager l'adoption de nouvelles méthodes favorisant l'excellence en matière de santé et de soins aux patients. Sa mission : aider les médecins à donner le meilleur d'eux-mêmes.

SOURCE Joule

Renseignements: Pour obtenir des renseignements supplémentaires ou organiser des entrevues, veuillez communiquer avec : Tamara Mason, directrice, Communications tamara.mason@cma.ca, 613-899-1860