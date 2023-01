Nomination du docteur Jean-Christophe Carvalho au poste de président-directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent

QUÉBEC, le 25 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé, monsieur Christian Dubé, a annoncé aujourd'hui la nomination, par le gouvernement du Québec, de Dr Jean-Christophe Carvalho à titre de président-directeur général (PDG) du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent. Dr Carvalho entre en fonction aujourd'hui.

Jean-Christophe Carvalho détient un doctorat en médecine ainsi que deux diplômes d'études supérieures de deuxième cycle spécialisées, l'un en médecine interne et l'autre en cardiologie, de l'Université de Sherbrooke. Fort de son expérience clinique à titre de médecin de 2003 à 2009, il devient en 2011 chef du service de cardiologie du Centre de santé et des services sociaux de Rimouski-Neigette. En 2015, on le nomme directeur des services professionnels par intérim du CISSS du Bas-Saint-Laurent, puis directeur des services professionnels jusqu'en 2020, alors qu'il devient PDG adjoint de l'établissement, fonction qu'il a assumée jusqu'à aujourd'hui.

Citation :

« Le Dr Carvalho possède une longue feuille de route dans le milieu de la santé, autant en gestion que du côté de sa pratique de médecin. Toutes ses années de service au sein du réseau font de lui le candidat idéal pour occuper le poste de PDG du CISSS, d'autant plus qu'il y travaille déjà depuis plusieurs années, tout particulièrement en tant que haut gestionnaire. Je lui souhaite donc de beaux défis à relever, avec l'appui des équipes de l'établissement, qu'il saura sans doute mobiliser grâce à son indéniable leadership. J'en profite pour remercier la PDG sortante, madame Isabelle Malo, pour le travail accompli. Je lui souhaite une retraite active. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

