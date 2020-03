Nomination du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 18 mars 2020 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de la Santé et des Services sociaux

M. Luc Bouchard est nommé de nouveau sous-ministre associé au ministère de la Santé et des Services sociaux.

Commissaire à la lutte contre la corruption

M. Sylvain Baillargeon est nommé, à compter du 30 mars 2020, commissaire associé aux enquêtes au Commissaire à la lutte contre la corruption. M. Baillargeon est enquêteur au Bureau des enquêtes indépendantes.

Hydro-Québec

M. Jean-Hugues Lafleur est nommé membre du conseil d'administration et président‑directeur général par intérim d'Hydro-Québec. M. Lafleur est vice-président exécutif et chef de la direction financière et du risque de cette société.

Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel

Mme Manon Boily est nommée, à compter du 1er avril 2020, membre du conseil d'administration et présidente-directrice générale de l'Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel. Mme Boily est directrice générale adjointe de la coordination réseau au ministère de la Santé et des Services sociaux.

Télé-université

Mme Lucie Laflamme est nommée, à compter du 30 mars 2020, directrice générale de Télé‑université. Mme Laflamme est vice-rectrice au Campus de Lévis et à la planification de l'Université du Québec à Rimouski.

Université du Québec en Outaouais

Mme Murielle Laberge est nommée, à compter du 30 mars 2020, rectrice de l'Université du Québec en Outaouais. Mme Laberge est professeure en gestion des ressources humaines au Département de relations industrielles de cette université.

Agence du revenu du Québec

M. Alain Legris est nommé membre indépendant du conseil d'administration de l'Agence du revenu du Québec.

Corporation de l'École Polytechnique de Montréal

M. Pierre Lassonde est nommé principal et président du conseil d'administration de la Corporation de l'École Polytechnique de Montréal.

Régie des installations olympiques

M. Pierre Laporte est nommé, à compter du 22 avril 2020, membre indépendant et président du conseil d'administration de la Régie des installations olympiques.

M. Eric Albert et Mme Christine Fréchette sont nommés membres indépendants du conseil d'administration de cette régie.

Mmes Sylvia Morin et Marie-Jacqueline Saint-Fleur sont nommées de nouveau membres indépendantes du conseil d'administration de cette même régie.

Société de développement de la Baie James

M. Davey Bobbish est nommé de nouveau membre du conseil d'administration de la Société de développement de la Baie James.

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Mme Lyne Fecteau est nommée de nouveau membre du conseil d'administration de l'Université du Québec en Abitibi‑Témiscamingue.

Mme Doina Muresanu est nommée membre du conseil d'administration de cette université.

