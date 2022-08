Nomination du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 4 août 2022 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé à la nomination suivante à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Mme Hélène Proteau est nommée, à compter du 8 août 2022, sous-ministre adjointe au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Mme Proteau est directrice générale de l'analyse et de l'expertise de l'Ouest et du Nord à ce ministère.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: SOURCE : M. Manuel Dionne, Directeur des relations médias, Cabinet du premier ministre, Tél. : 418 643-5321