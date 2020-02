Nomination du Conseil des ministres

QUÉBEC, le 12 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest

M. Yves Masse est nommé de nouveau membre du conseil d'administration et président-directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest.

CHU de Québec - Université Laval

Mme Lucie Grenier est nommée de nouveau présidente-directrice générale adjointe du CHU de Québec - Université Laval.

Comité de retraite du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et d'autres régimes

Mme Johanne Goulet est nommée membre et présidente du Comité de retraite du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et d'autres régimes.

Institut national des mines

MM. Mamadou Falilou Diop, Alain Guillemette et Richard Poirier sont nommés membres du conseil d'administration de l'Institut national des mines.

Notes biographiques disponibles sur le site des emplois supérieurs.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: M. Manuel Dionne, Directeur des relations médias, Cabinet du premier ministre, Tél. : 418 643-5321

Liens connexes

https://www.quebec.ca/premier-ministre/