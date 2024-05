Nomination du conseil d'administration 2024-2025 de Force Jeunesse : Fred-William Mireault succède à Lauriane Déry à la présidence

MONTRÉAL, le 14 mai 2024 /CNW/ - Force Jeunesse est heureuse d'annoncer la composition de son nouveau conseil d'administration pour l'année 2024-2025. Un changement à la présidence s'opère alors que Fred-William Mireault succède à Lauriane Déry. L'élection du nouveau conseil d'administration a été votée par les membres individuels et associatifs de Force Jeunesse réunis à l'occasion de sa 27e assemblée générale annuelle tenue samedi dernier, le 11 mai 2024.

Composé de 18 jeunes engagés, le conseil d'administration de Force Jeunesse est constitué d'une équipe pluridisciplinaire, à la fois complémentaire et à l'image du Québec d'aujourd'hui.

Fred-William, nouveau président de Force Jeunesse, a occupé les postes de vice-président exécutif et de secrétaire général de l'organisation au cours des deux dernières années, et a cumulé cinq ans d'implication au sein du conseil d'administration de Force Jeunesse. Monsieur Mireault succède ainsi à Lauriane Déry, qui a occupé le poste de présidente au cours de la dernière année, et qui a occupé les fonctions de vice-présidente exécutive et de vice-présidente aux communications les années précédentes.

Au cours de la dernière année, Force Jeunesse s'est illustrée dans les sphères publique et politique comme défenseure des droits et des intérêts de la jeunesse québécoise. L'organisation a pris position sur des enjeux importants comme le Fonds des générations, l'avenir du régime de retraite québécois et les conditions de travail des jeunes.

Citations

« C'est un immense privilège de succéder à Lauriane, avec une équipe de grand calibre. Force Jeunesse est une organisation solide et en santé, et la contribution de l'équipe sortante y est pour beaucoup. Je félicite chaleureusement Lauriane pour ses 4 dernières années au sein de notre équipe. Alors que nous tournons la page sur notre 25e anniversaire, nous avons de nouveaux défis qui attendent Force Jeunesse pour adresser les maux de notre génération. Plus que jamais, nous avons besoin d'un chien de garde de l'équité intergénérationnelle dans nos politiques publiques », a mentionné Fred-William Mireault lors de l'assemblée générale annuelle de l'organisation.

« Au cours des quatre dernières années sur le conseil d'administration, dont la dernière à la présidence, j'ai eu le privilège de travailler étroitement avec Fred-William et j'ai été témoin de son engagement, de sa compétence et de son dévouement envers notre mission. J'ai une confiance absolue en sa capacité à diriger Force Jeunesse vers de nouveaux sommets. Je souhaite à Fred-William et au nouveau conseil d'administration le meilleur des succès pour ce nouveau mandat. », a soutenu Lauriane Déry.

Composition du Conseil d'administration 2024-2025

Présidence : Fred-William Mireault

Vice-présidence exécutive : David Landry

Secrétariat général : David Carpentier

Vice-présidence à la trésorerie : Kasem Alhaeik

Vice-présidence responsable du contenu : Emna Ben Jelili

Vice-présidence aux communications : Radia Sentissi

Vice-présidence aux affaires internes : Laura Daigneault

Vice-présidence aux financements et partenariats : Valérie Jacovella-Fortier

Vice-présidence aux Rencontres Maîtres Chez Vous (MCV) : Chloe Bell

Vice-présidence aux Rencontres Action Jeunesse (RAJ) : Victoire Sauvé-Bourassa

Administratrice : Vanessa Bisson-Gervais

Administrateur : Marc-André Bouvette

Administrateur : Pierre-Olivier Denis

Administratrice : Marie-Antoinette Diop

Administrateur : David Labonté

Administrateur : Simon Leblanc

Administratrice : Béatrice Limoges

Administrateur : Olivier Montreuil

À propos de Force Jeunesse

Dans une perspective d'équité intergénérationnelle, Force Jeunesse défend les droits et les intérêts de la jeunesse du Québec dans l'élaboration des politiques publiques. De manière non partisane, Force Jeunesse fait la promotion de la place des jeunes dans les sphères décisionnelles, catalyse les forces du milieu de la jeunesse et crée des espaces d'échanges pour la relève.

SOURCE Force Jeunesse

Renseignements: Radia Sentissi, (514) 967-6463, [email protected]