Nomination du conseil d'administration 2023-2024 de Force Jeunesse : Lauriane Déry succède à Simon Telles à la présidence

MONTRÉAL, le 8 mai 2023 /CNW/ - Force Jeunesse est heureuse d'annoncer la composition de son nouveau conseil d'administration pour l'année 2023-2024. Un changement à la présidence s'opère alors que Lauriane Déry succède à Simon Telles. L'élection du nouveau conseil d'administration a été votée par les membres individuels et associatifs de Force Jeunesse réunis à l'occasion de son assemblée générale annuelle tenue samedi dernier, le 6 mai 2023.

Composé de 18 jeunes engagés, le conseil d'administration de Force Jeunesse est constitué d'une équipe pluridisciplinaire, à la fois complémentaire et à l'image du Québec d'aujourd'hui.

Lauriane Déry, nouvelle présidente de Force Jeunesse, a occupé le poste de vice-présidente exécutive sur le conseil d'administration de l'organisation au cours des deux dernières années, et celui de vice-présidente aux communications précédemment. Madame Déry succède ainsi à Simon Telles, qui a occupé le poste de président au cours des trois dernières années et qui cumule plus de six années d'implication au sein du conseil d'administration de Force Jeunesse.

Au cours de la dernière année, Force Jeunesse s'est illustrée dans les sphères publique et politique comme défenseure des droits et des intérêts de la jeunesse québécoise. L'organisation a pris position sur des enjeux importants comme le Fonds des générations, les baisses d'impôts et la santé mentale, en plus de s'être démarquée comme intervenant de premier plan sur l'avenir du régime de retraite québécois et des conditions de travail des jeunes.

Citations

« Je suis très reconnaissante de la confiance que m'accordent les membres et partenaires de Force Jeunesse pour ce nouveau mandat qui s'entame. C'est pour moi un privilège immense de succéder à Simon, qui a su élever l'organisation par son leadership hors pair, nous permettant aujourd'hui de rêver grand et de nous propulser encore plus loin. Je le remercie chaleureusement pour sa contribution exceptionnelle à Force Jeunesse et je suis fière et motivée de poursuivre le travail déjà entamé aux côtés d'une équipe aussi talentueuse et engagée », a mentionné Lauriane Déry lors de l'assemblée générale annuelle de l'organisation.

« Au cours des trois dernières années à la présidence, j'ai eu le privilège de travailler étroitement avec Lauriane et j'ai été témoin de son engagement, de sa compétence et de son dévouement envers notre mission. J'ai une confiance absolue en sa capacité à diriger Force Jeunesse vers de nouveaux sommets. Je souhaite à Lauriane et au nouveau conseil d'administration le meilleur des succès pour ce nouveau mandat. », a soutenu Simon Telles.

Composition du Conseil d'administration 2023-2024

Présidence : Lauriane Déry

Vice-présidence exécutive : Fred-William Mireault

Secrétariat général : Céline Gemmel

Vice-présidence à la trésorerie : Vincent Pérusse

Vice-présidence responsable du contenu : Emna Ben Jelili

Vice-présidence aux communications : Simon Leblanc

Vice-présidence aux affaires internes : Mariane Pineau

Vice-présidence aux financements et partenariats : David Landry

Vice-présidence aux rencontres Maîtres chez vous : Radia Sentissi

Vice-présidence aux rencontres Action jeunesse : Victoire Sauvé-Bourassa

Administratrice : Béatrice Limoge

Administrateur : Frédéric Malo

Administratrice : Jessica Joseph

Administrateur : Marc-André Bouvette

Administratrice : Marie-Antoinette Diop

Administratrice : Méganne Joyal

Administratrice : Nicole Nawrocki

Administratrice : Vanessa Bisson-Gervais

À propos de Force Jeunesse

Dans une perspective d'équité intergénérationnelle, Force Jeunesse défend les droits et les intérêts de la jeunesse du Québec dans l'élaboration des politiques publiques. De manière non partisane, Force Jeunesse fait la promotion de la place des jeunes dans les sphères décisionnelles, catalyse les forces du milieu de la jeunesse et crée des espaces d'échanges pour la relève.

SOURCE Force Jeunesse

Renseignements: Simon Leblanc, 438-870-3427, [email protected]