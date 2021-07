Nomination - Dr Denis A. Roy est nommé commissaire adjoint à l'évaluation

QUÉBEC, le 5 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le Dr Denis A. Roy, expert en santé publique et spécialiste en médecine préventive, se joint au Commissaire à la santé et au bien-être (CSBE) à titre de commissaire adjoint à l'évaluation.

Dr Roy sera responsable du développement et de l'application du modèle d'évaluation de la performance au sein du CSBE. À ce titre, il travaillera notamment à accroître les connaissances sur la mesure de la valeur en matière de santé et de bien-être et à favoriser le maillage avec les organisations intéressées par l'évaluation de la performance. Il contribuera également à l'identification et l'élaboration des thèmes d'analyse prioritaires pour le CSBE.

Dr Roy a une feuille de route exceptionnelle. Diplômé en médecine de l'Université Laval, il est détenteur d'une maitrise en santé publique de l'Université de Californie à Berkeley, d'une maitrise en épidémiologie et d'un certificat de spécialiste en médecine communautaire de l'Université McGill. Il a occupé de nombreux postes stratégiques pour l'avancement de la recherche en santé, dont celui de président de l'Association canadienne de recherche sur les services et les politiques de santé. Dr Roy a été vice-président aux affaires scientifiques à l'Institut national de santé publique du Québec et, depuis 2015, il a occupé successivement les fonctions de vice-président, science et gouvernance clinique et vice-président, stratégie à l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS).

Citation :

« C'est avec grand enthousiasme que j'accueille le Dr Denis Roy au sein de notre équipe. Dr Roy est un acteur de premier plan dans le développement de la santé publique au Québec. Son expérience et ses compétences en matière de gouvernance, de planification stratégique et de recherche sur les services et les politiques de santé, ainsi que sa grande rigueur et son important réseau de collaborateurs, contribueront assurément à donner une valeur ajoutée à nos travaux. Je suis ravie de pouvoir travailler en étroite collaboration avec lui pour faire avancer la mission de notre organisation : contribuer à la santé et au bien-être de la population en éclairant le débat public et la prise de décision gouvernementale pour un système de santé et de services sociaux performant. »

Joanne Castonguay, Commissaire à la santé et au bien-être

Faits saillants :

Dr Roy a reçu de nombreux prix prestigieux, dont le prix d'excellence de l'Association des médecins spécialistes en santé communautaire et à deux reprises, le Prix pour l'avancement de la recherche en santé au Canada .

. Dr Roy est fellow du programme Harkness sur les politiques de soins de santé du Commonwealth Fund.

Dr Roy est professeur adjoint de clinique au Département de médecine sociale et préventive de l'Université de Montréal et professeur adjoint à l'Université McGill.

Dr Roy est vice-président du conseil d'administration de l'institut canadien d'information en santé (ICIS).

Le Commissaire à la santé et au bien-être

Le Commissaire à la santé et au bien-être est responsable d'apprécier les résultats atteints par le système de santé et de services sociaux et de fournir à la population les éléments nécessaires à une compréhension globale des actions entreprises par le gouvernement eu égard aux grands enjeux dans le domaine de la santé et des services sociaux.

