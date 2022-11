Nomination des adjoints gouvernementaux - LE MINISTRE ANDRÉ LAMONTAGNE S'ALLIE AVEC LES DÉPUTÉS D'IBERVILLE ET DE GASPÉ POUR SON DEUXIÈME MANDAT

QUÉBEC, le 4 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La députée d'Iberville, Mme Audrey Bogemans, et le député de Gaspé, M. Stéphane Sainte-Croix, sont nommés adjoints gouvernementaux du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne.

Depuis 2018, le ministre Lamontagne travaille pour dynamiser et faire rayonner tous les secteurs dont il a la responsabilité ministérielle en plus de mener l'important chantier pour une plus grande autonomie alimentaire au Québec. Reconduit dans ses fonctions et souhaitant poursuivre sur cette lancée, le ministre Lamontagne est heureux de s'entourer de deux collègues passionnés et compétents pour s'assurer de poursuivre les objectifs du ministère, notamment dans le secteur du bien-être animal et du développement économique de nos régions côtières ainsi que dans le secteur des pêches.

Mme Bogemans est agricultrice et elle connaît bien tout le secteur bioalimentaire. Elle mettra à profit son énergie et ses capacités entrepreneuriales au bénéfice du dossier du bien-être animal. La santé et la sécurité de nos animaux sont des enjeux d'importance pour les Québécois et les Québécoises. Notre gouvernement souhaite bien implanter la nouvelle réglementation adoptée récemment et s'assurer d'une meilleure action sur le terrain.

Citations :

« C'est avec beaucoup de fébrilité que j'accepte cette nomination d'adjointe gouvernementale. Je suis fière de pouvoir contribuer à faire avancer le secteur en mettant à profit toutes mes connaissances du domaine agroalimentaire. Le mandat que le ministre Lamontagne me propose aujourd'hui m'interpelle. J'ai hâte d'être sur le terrain et de travailler avec l'équipe ministérielle. »

Audrey Bogemans, députée d'Iberville et adjointe gouvernementale du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Enraciné en Gaspésie depuis 25 ans, M. Sainte-Croix, qui est proche du milieu ayant participé au développement économique de sa région, épaulera le ministre dans les dossiers des pêches et de l'aquaculture commerciales au Québec. M. Sainte-Croix sera un acteur clé dans la relation avec les pêcheurs et l'industrie. L'importance de ce secteur est intimement liée au développement économique social et culturel de nos régions côtières.

« Je suis très heureux de ma nomination à titre d'adjoint gouvernemental aux Pêches. C'est un important gage de confiance du ministre André Lamontagne et une occasion en or de mettre à profit ma connaissance du milieu et ma volonté d'accompagner notre secteur. En étant député du comté de Gaspé, je serai près des enjeux et des partenaires. J'ai hâte de me mettre au travail! »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé et adjoint gouvernemental aux Pêches du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« C'est avec enthousiasme que j'accueille Audrey et Stéphane dans notre équipe. Le secteur des pêches présente un potentiel important en lien avec notre stratégie visant à accroître notre autonomie alimentaire. Je suis heureux que Stéphane, par sa proximité géographique avec les pêcheurs et les transformateurs, puisse m'épauler dans l'accompagnement et le développement de cette importante filière pour la Côte-Nord et l'Est-du-Québec.

Quant au bien-être animal, c'est un sujet qui m'est très cher et qui sera au cœur de nos priorités dans ce nouveau mandat qui s'amorce. Pouvoir compter sur le dynamisme d'Audrey pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés aux quatre coins du Québec m'indique que les enjeux recevront toute l'attention qu'ils nécessiteront.

Ensemble, nous sommes déterminés à faire rayonner le secteur bioalimentaire! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Renseignements: Justin Carrier, Attaché politique, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, Tél. : 418 446-2004