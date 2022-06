MONTRÉAL, le 22 juin 2022 /CNW/ - À la suite de la nomination de Pierre Karl Péladeau au grade d'officier de l'Ordre national du Québec, veuillez trouver ci-après une déclaration du président du conseil d'administration de Québecor, Brian Mulroney.

« C'est avec un immense plaisir que je me fais le porte-parole des collègues du conseil d'administration et de l'ensemble des collaboratrices et des collaborateurs de la grand famille Québecor pour féliciter Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor, pour sa nomination au grade d'officier de l'Ordre national du Québec.

Ce grand honneur qui lui est dévolu est amplement mérité ! L'impressionnant parcours de Pierre Karl Péladeau, tant comme chef d'entreprise que comme philanthrope et citoyen engagé, est jalonné de succès marqués par l'audace, la détermination, l'engagement et la générosité.

Sous la gouverne de Pierre Karl Péladeau, appuyée sur un modèle d'affaires innovant axé sur la convergence des contenus et des modes de distribution, Québecor est devenue un chef de file des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture tant au Québec qu'au Canada. L'entreprise est aujourd'hui un solide écosystème qui contribue au développement économique, social et culturel de notre société.

Pierre Karl, c'est un privilège de pouvoir compter sur toi, sur ta vision et sur cette inaltérable ambition que tu as pour Québecor. »

Pierre Karl Péladeau a reçu les insignes d'officier de l'Ordre national du Québec aujourd'hui, à l'occasion d'une cérémonie tenue à l'Assemblée nationale du Québec.

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, emploie près de 10 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à cœur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

