Nomination de Pierre Fitzgibbon : le SCFP-Québec sceptique

MONTRÉAL, le 20 oct. 2022 /CNW Telbec/ - L'annonce de l'arrivée de Pierre Fitzgibbon dans un super ministère économique dont relèverait Hydro-Québec inquiète le SCFP-Québec. En effet, si le potentiel de la société d'État ne fait nul doute, il est évident que son développement doit respecter un équilibre délicat entre le progrès économique et la poursuite des objectifs environnementaux du Québec.

« Depuis déjà quelque temps, on observe une fâcheuse tendance de la part de la société d'État à développer des projets avec l'entreprise privée et ainsi à s'engager dans une privatisation lente d'Hydro-Québec. Nous sommes préoccupés par les risques d'augmentation de la facture d'électricité pour monsieur et madame Tout-le-Monde. Dans cette perspective, l'arrivée de Pierre Fitzgibbon ne nous rassure pas du tout », a déclaré Patrick Gloutney, président du SCFP-Québec.

Hydro-Québec est depuis toujours une grande source de fierté pour la population québécoise. La production d'une énergie propre permet à la province de bénéficier d'un excellent outil afin d'atteindre ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre (GES).

« La situation demeure fragile. Les objectifs de réduction des GES fixés par le gouvernement Legault sont trop modestes. Si le développement d'Hydro-Québec nous amène à privilégier l'arrivée au Québec d'entreprises énergivores, nous nous éloignerons des cibles à atteindre et ce sera encore aux gens du Québec à faire le gros des efforts », a conclu M. Gloutney.

