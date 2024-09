WINDSOR, ON, le 12 sept. 2024 /CNW/ - nu-air est fière d'annoncer la nomination de Philippe Hanna au poste de président-directeur général. Avec plus de 20 années d'expérience en haute direction, M. Hanna a forgé une expertise solide en stratégie, développement des affaires et croissance organisationnelle dans le secteur manufacturier. En poste depuis le 1er septembre 2024, il succède à David Deacon, qui a joué un rôle fondamental dans le développement et la solidification de l'entreprise en tant que leader du marché.

Philippe a bâti une carrière diversifiée dans les industries du papier, de la ventilation industrielle et dans la mécanique de bâtiment. Son parcours, marqué par ses compétences en gestion opérationnelle, ventes et R&D, lui permet de mener nu-air vers de nouveaux sommets.

« Philippe possède un rare mélange de pragmatisme et d'entrepreneuriat qui lui permettra non seulement de diriger nu-air avec brio, mais aussi de guider l'entreprise vers une nouvelle phase d'innovation et de croissance durable. Ayant évolué aussi bien au sein de multinationales que d'entreprises familiales, il sait instinctivement comment mobiliser ses équipes autour d'une vision commune et relever les défis stratégiques et opérationnels qui se présenteront. » - David Deacon, ancien président-directeur général de nu-air

Propulser nu-air vers de nouveaux sommets

La nomination de Philippe Hanna marque plus qu'une simple transition de leadership. Elle représente un véritable passage de flambeau, un point tournant pour l'entreprise qui unit l'héritage de David Deacon avec une vision tournée vers l'avenir. Sous la direction de David Deacon, nu-air a non seulement consolidé sa position de leader, mais a également su innover pour répondre aux besoins évolutifs du marché. Aujourd'hui, Philippe Hanna est prêt à propulser l'entreprise vers une nouvelle ère de croissance et de transformation.

Alors que nu-air se prépare à cette nouvelle étape sous la direction de Philippe Hanna, l'entreprise réaffirme son engagement à rester à la fine pointe de la technologie dans le domaine de la ventilation. M. Hanna entend poursuivre l'héritage de son prédécesseur tout en insufflant une nouvelle dynamique qui mettra l'accent sur la durabilité, l'amélioration continue et l'excellence du service client. Grâce à son leadership, nu-air continuera à offrir des solutions de ventilation exceptionnelles, tout en explorant de nouveaux horizons qui répondront aux défis du marché d'aujourd'hui et de demain.

« C'est un véritable privilège pour moi de prendre les rênes de nu-air et de travailler aux côtés d'une équipe aussi talentueuse et dévouée. Ensemble, nous continuerons à bâtir sur l'héritage de David tout en visant des objectifs ambitieux et en propulsant l'entreprise vers de nouveaux sommets. Je suis enthousiaste à l'idée de collaborer avec chacun d'entre vous pour explorer de nouvelles opportunités, tout en restant fermement engagés envers l'innovation, la durabilité et l'excellence du service client. » - Philippe Hanna, président-directeur général de nu-air

À propos de nu-air

nu-air a été créée en 1992. Elle a été fondée par Earl Caldwell. L'entreprise est basée à Windsor, en Nouvelle-Écosse, et entretient des relations solides et très appréciées avec les entrepreneurs, les grossistes, les constructeurs, les promoteurs et les propriétaires.

Site web de nu-air : https://nu-airventilation.com/

SOURCE nu-air

