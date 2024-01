Nomination de Philippe Éthier au poste de président-directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière

QUÉBEC, le 31 janv. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé aujourd'hui la nomination, par le gouvernement du Québec, de Philippe Éthier à titre de membre du conseil d'administration et président-directeur général (PDG) du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière. Il entrera dans ses nouvelles fonctions le 1er février 2024, pour un mandat de quatre ans. Il remplacera ainsi Maryse Poupart, nommée récemment PDG du CISSS de la Montérégie-Centre.

Titulaire, entre autres, d'un diplôme collégial, puis d'un diplôme universitaire en soins infirmiers, monsieur Éthier détient également une maîtrise en gestion et développement de l'Université Laval. Infirmier œuvrant dans la région de Lanaudière de 1999 à 2005, il y poursuit ensuite sa carrière à titre de gestionnaire au sein du réseau de la santé et des services sociaux, occupant divers postes. En 2015, il entre à l'emploi du CISSS, où il devient d'abord directeur adjoint des soins infirmiers, puis directeur adjoint des services professionnels et, enfin, directeur général adjoint, avant d'obtenir son poste actuel de président-directeur général adjoint, qu'il occupe depuis 2021.

« Monsieur Éthier est le candidat idéal pour ce poste de haut niveau, notamment en raison de son parcours de gestionnaire aguerri et pour sa connaissance approfondie des enjeux de santé dans Lanaudière, où il œuvre depuis près de 25 ans. En effet, ayant été infirmier pendant plusieurs années dans la région, il est très au fait de la réalité clinique et des besoins de la population, ce qui est un atout supplémentaire pour l'établissement, en plus de ses grandes qualités mobilisatrices et de sa vision pour l'avenir. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

