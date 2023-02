MONTRÉAL, le 28 févr. 2023 /CNW/ - Letko, Brosseau & Associés Inc. a le plaisir d'annoncer la nomination de Madame Nathalie Francisci et Monsieur Jean Gattuso à titre de nouveaux membres du conseil d'administration.

Ils se sont joints, en décembre dernier, au conseil d'administration qui compte désormais cinq administrateurs indépendants expérimentés issus de différents domaines qui permettent à la firme de poursuivre sa croissance de manière stratégique.

Nathalie Francisci (Groupe CNW/Letko, Brosseau & Associates Inc.) Jean Gattuso (Groupe CNW/Letko, Brosseau & Associates Inc.)

Nathalie Francisci est diplômée du second cycle de l'Institut de gestion sociale (IGS) de Paris en gestion des ressources humaines. Elle est membre de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées du Québec (CRHA), et a également complété le Programme de perfectionnement des Administrateurs de l'université McGill et Rotman ainsi que le programme Executive Leadership Development de Harvard Business School.

Fondatrice de Venatus Conseil puis, Associée chez Odgers Berndston pendant plusieurs années, elle est actuellement Présidente exécutive régionale - Est du Canada pour le Groupe Gallagher, en plus d'être Professeure associée en gouvernance à l'Université McGill (Faculté Desautels) et chroniqueuse au Journal Les Affaires depuis 20 ans.

Au fil du temps, Madame Francisci a siégé comme administratrice ou membre de différents comités dans diverses entreprises telles que Sphère Média, l'Institut des Administrateurs de Sociétés du Québec (IAS Québec) et plusieurs organisations caritatives, du domaine culturel et associatif. Elle siège actuellement au conseil d'Innergex Énergie Renouvelable Inc. et de LG2 agence canadienne de création et de communication.

Jean Gattuso est diplômé du programme de Commerce de l'Université McGill et détient un MBA de L'École des sciences de la gestion (ESG, UQAM). Pendant 34 ans, il a œuvré chez Industries Lassonde dont 12 ans à titre de Président et chef de l'exploitation jusqu'en 2021.

Il a siégé comme administrateur membre du conseil d'administration chez Investissement Québec et administrateur du Cercle des présidents. Il a été aussi Coprésident du Groupe de travail national sur la chaîne d'approvisionnement / Transports Canada. Co-fondateur du Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) en 2001, il a été président du conseil d'administration pendant plusieurs années.

Actuellement il est membre du conseil consultatif pour Le Groupe InterSand Canada Inc, pour Burnbrae Farm Limited ainsi que pour Les Aliments Activ Inc. Il est également administrateur au Groupe Colabor Inc. et à La Tablée des chefs.

Nous sommes convaincus que leur vaste expérience et la richesse de leurs parcours seront un atout incontestable pour le développement et la vision de notre entreprise.

Letko, Brosseau & Associés Inc., est un gestionnaire de placement indépendant fondé en 1987, et possède des bureaux à Montréal, Toronto et Calgary. L'entreprise gère des actifs tant pour des investisseurs institutionnels que pour des clients privés.

SOURCE Letko, Brosseau & Associates Inc.

Renseignements: David Després, Vice-président, Services d'investissement, (514) 499-1200, https://www.lba.ca/fr/publication/nomination-de-nouveaux-administrateurs/