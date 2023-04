Nomination de Monsieur Oumar Diallo à titre de directeur du Bureau des relations internationales de la Ville de Montréal

MONTRÉAL, le 5 avril 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal annonce la nomination de M. Oumar Diallo à titre de directeur du Bureau des relations internationales. Son entrée en fonction est prévue le 1er mai prochain.

Les compétences de M. Diallo et son expérience diversifiée lui permettront d'orienter le Bureau des relations internationales dans une transition vers une approche renouvelée et ciblée des relations internationales, notamment en matière de lutte contre les changements climatiques et de protection de la biodiversité, de mobilité, d'habitation, de culture et d'innovation entre grandes métropoles dans le monde.

Dans cette mouvance, la Ville de Montréal souhaite accentuer ses collaborations avec le solide écosystème montréalais des organisations internationales. À la direction du Bureau des relations internationales, M. Diallo agira comme interface avec les grandes institutions montréalaises pour développer les activités internationales de la communauté montréalaise et promouvoir ses initiatives à l'étranger, au bénéfice de Montréal et du monde.

Détenteur d'un baccalauréat en économie et politique de l'Université de Montréal et d'un certificat de deuxième cycle avec une spécialisation en économie internationale de l'Académie diplomatique de Vienne, M. Diallo possède également une maîtrise en administration publique de l'École nationale d'administration de France (ENA) et est détenteur de la désignation Administrateur de sociétés certifié (ASC) du Collège des administrateurs de sociétés.

Au cours des 15 dernières années, M. Diallo a travaillé en étroite collaboration avec des décideurs du monde économique et des organisations internationales. Il a occupé des fonctions stratégiques, notamment chez PricewaterhouseCoopers (PwC), à la Banque Laurentienne du Canada et à l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI), où il a coordonné des projets financés par le Fonds pour l'environnement mondial (GEF) destinés aux pays francophones. Il est actuellement directeur, fintech et innovation, à l'Autorité des marchés financiers (AMF) et ce, depuis 2019. Il y supervise toutes les initiatives liées à l'innovation technologique appliquée à la finance et préside, dans ce cadre, des groupes de travail internationaux.

M. Diallo est un administrateur et gestionnaire d'expérience qui a reçu plusieurs distinctions pour son leadership civique et professionnel. Il a notamment été sélectionné parmi la cohorte 2022 du Millenium Fellowship Program de l'Atlantic Council à Washington D.C.

Le Bureau des relations internationales

Le Bureau des relations internationales de la Ville de Montréal relève de la Direction générale adjointe - Économie et rayonnement de la métropole . Il a pour mission d'assurer le rayonnement et le positionnement international de Montréal par le biais des relations institutionnelles et politiques, l'appui aux organismes et institutions du milieu montréalais et le développement de réseaux de relations avec des organismes et des institutions à travers le monde. Il a également la responsabilité de promouvoir Montréal comme lieu d'accueil d'organisations internationales et de conférences internationales.

