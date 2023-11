Nomination de monsieur Marc Bilodeau au poste de président-directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais

QUÉBEC, le 22 nov. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé aujourd'hui la nomination, par le gouvernement du Québec, de monsieur Marc Bilodeau à titre de membre du conseil d'administration et de président-directeur général (PDG) du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais (CISSS). Il entrera dans ses nouvelles fonctions le 22 janvier 2024, pour un mandat de quatre ans, en remplacement de monsieur Yves St-Onge, actuellement PDG de l'établissement par intérim, et ce, depuis janvier 2023.

Titulaire, notamment, d'un doctorat en médecine de l'Université Laval ainsi que d'une maîtrise en administration publique du Collège militaire royal du Canada, monsieur Bilodeau est médecin au sein des Forces armées canadiennes depuis 2000, en plus de prêter main-forte au réseau de la santé et des services sociaux du Québec à titre de médecin d'urgence à temps partiel. À partir de 2010, il occupe divers postes de gestion en santé dans les Forces armées, entre autres celui de directeur général des services cliniques, médecin général adjoint et conseiller du Service de santé royal canadien de 2019 à 2020, puis celui de médecin général et chef des services de santé, qu'il occupe actuellement.

« Monsieur Bilodeau est un homme au parcours impressionnant, non seulement à titre de médecin ayant cumulé de nombreuses fonctions importantes au sein des Forces armées canadiennes, mais aussi pour son apport à notre réseau de santé et de services sociaux. Je suis persuadé qu'avec sa grande expérience terrain et ses compétences indéniables de gestionnaire, il saura mobiliser les équipes du CISSS de l'Outaouais en vue de relever avec brio les défis de cet établissement. Je tiens également à remercier monsieur Yves St-Onge, qui a assuré l'intérim à titre de PDG ces derniers mois. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

