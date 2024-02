Nomination de monsieur Jean St-Pierre au poste de président-directeur général adjoint du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie

QUÉBEC, le 14 févr. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé aujourd'hui la nomination, par le gouvernement du Québec, de monsieur Jean St-Pierre à titre de président-directeur général adjoint (PDGA) du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie. Il entrera dans ses nouvelles fonctions le 15 février 2024, pour un mandat de quatre ans.

Titulaire d'un baccalauréat en sciences de la santé, option physiothérapie, de l'Université Laval, d'une maîtrise en gérontologie de l'Université de Sherbrooke et d'une maîtrise en administration de l'École nationale d'administration publique, Jean St-Pierre a d'abord été physiothérapeute pendant une dizaine d'années au Centre hospitalier de Chandler. Dès 2000, il devient gestionnaire au sein du réseau de la santé et des services sociaux, d'abord à titre de chef de service par intérim de cet hôpital, puis il occupe différents postes de haut niveau au fil des ans. Depuis 2016, il est directeur du programme Soutien à l'autonomie des personnes âgées au CISSS de la Gaspésie et répondant local du RLS du Rocher-Percé.

Citation :

« Monsieur St-Pierre a une longue feuille de route dans le domaine de la santé en Gaspésie. Il a une connaissance approfondie des enjeux sociosanitaires de cette région, autant sur le terrain que sur le plan administratif. Il est donc le candidat idéal pour ce poste stratégique de gestion. Je suis persuadé que son expertise sera un atout indéniable et un précieux appui pour la haute direction du CISSS, tout comme ses grandes qualités mobilisatrices. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

