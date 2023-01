Nomination de monsieur Frédéric Abergel au poste de président-directeur général du Centre hospitalier de l'Université de Montréal

QUÉBEC, le 11 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, annonce la nomination, par le gouvernement du Québec, de monsieur Frédéric Abergel à titre de président-directeur général (PDG) du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM). Son mandat débutera le 6 février 2023, pour une durée de quatre ans.

Titulaire d'une maîtrise en administration de la santé et d'un doctorat en santé publique, M. Abergel a développé une solide expérience de gestionnaire au sein du réseau de la santé et des services sociaux, entre autres à l'Hôpital général juif - Sir Mortimer Davis, entre 1997 et 2005, puis à l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal. Il y a occupé différents postes de haut niveau, de 2008 à 2015. Il a ensuite été nommé président-directeur général adjoint du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal et y agit comme PDG depuis juin 2018.

Citation :

« La nomination de M. Abergel à titre de PDG du CHUM représente un atout considérable. Gestionnaire aguerri et qui se distingue par sa connaissance fine du réseau de la santé et des services sociaux, il est la personne tout indiquée pour occuper ce poste et contribuer à offrir des soins et des services d'une grande qualité à la population desservie par cette installation importante dans la métropole. Je lui souhaite le meilleur des succès dans le cadre de ses nouvelles responsabilités. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé

Renseignements: Antoine de la Durantaye, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Santé, 418 558-6039