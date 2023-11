Nomination de monsieur Dominique Pilon à titre de président-directeur général adjoint du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest

QUÉBEC, le 22 nov. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé aujourd'hui la nomination, par le gouvernement du Québec, de monsieur Dominique Pilon à titre de président-directeur général adjoint du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSS). Il entrera dans ses nouvelles fonctions le 27 novembre 2023, pour un mandat de quatre ans.

Titulaire d'un baccalauréat en ergothérapie de l'Université de Montréal et d'une maîtrise en administration publique de l'ENAP, monsieur Pilon a été gestionnaire au sein du Centre de santé et de services sociaux de Vaudreuil-Soulanges de 2008 à 2015, notamment à titre de directeur des programmes généraux et spécifiques, de santé publique et des services multidisciplinaires. À partir de la création du CISSS de la Montérégie-Ouest, il y occupe différents postes de haut niveau, dont celui de directeur général adjoint des programmes sociaux, de réadaptation et de soutien à l'autonomie de la personne âgée, qu'il occupe depuis octobre 2022.

« Grâce à ses nombreuses années au service du CISSS de la Montérégie-Ouest, monsieur Pilon possède une profonde connaissance des enjeux de cet établissement, ce qui en fait un atout pour l'organisation. Je suis donc persuadé qu'il sera un excellent appui à la haute direction et aux équipes au cours des quatre prochaines années. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

