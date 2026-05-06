Nomination de Mme Valérie Schmaltz à titre d'adjointe gouvernementale du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

QUÉBEC, le 6 mai 2026 /CNW/ - Le ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, Lionel Carmant, est heureux d'annoncer la nomination de Valérie Schmaltz, députée de Vimont, à titre d'adjointe gouvernementale. À ce titre, elle mettra son expertise à profit afin de livrer des résultats pour les Québécois et les Québécoises.

Mme Schmaltz appuiera ainsi le ministre responsable dans les dossiers relevant des services sociaux dont il a la responsabilité, notamment ceux liés à l'itinérance.

Citations :

« La nomination de ma collègue, Valérie Schmaltz, comme adjointe gouvernementale est une excellente nouvelle! Forte de son engagement envers les organismes communautaires, elle possède une connaissance du terrain et une volonté claire d'agir. Dans un contexte où la lutte contre l'itinérance est une priorité, je suis convaincu qu'elle contribuera à accélérer la mise en place de solutions concrètes pour mieux soutenir les plus vulnérables. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

« L'enjeu de l'itinérance m'interpelle profondément depuis bien avant mon élection à titre de députée. C'est une réalité humaine à laquelle je suis sensible et engagée. Aujourd'hui, je suis très heureuse de pouvoir accompagner le ministre Lionel Carmant dans cette responsabilité. Je suis convaincue qu'en travaillant étroitement avec nos partenaires, incluant les villes, sur le terrain, nous allons faire avancer les choses concrètement. À Laval, cet enjeu est bien réel, et je m'y implique activement depuis le début de mon mandat. Je poursuivrai cet engagement avec la même détermination. »

Valérie Schmaltz, députée de Vimont et adjointe gouvernementale du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

Source : Sasha Trudel, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, 418 208-2584