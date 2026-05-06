Nomination de Mme Marilyne Picard à titre d'adjointe parlementaire du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

QUÉBEC, le 6 mai 2026 /CNW/ - Le ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, Lionel Carmant, est heureux d'annoncer la nomination de Marilyne Picard, députée de Soulanges, à titre d'adjointe parlementaire. À ce titre, elle mettra son expertise à profit afin de livrer des résultats pour les Québécois et les Québécoises.

Mme Picard appuiera ainsi le ministre responsable dans les dossiers relevant des services sociaux dont il a la responsabilité, notamment en matière de protection de la jeunesse ainsi qu'auprès des personnes vivant avec une déficience physique, une déficience intellectuelle et un trouble du spectre de l'autisme.

Citations :

« Je suis très heureux de pouvoir compter sur l'engagement de ma collègue, Marilyne Picard, à titre d'adjointe parlementaire. Elle porte une compréhension profondément humaine des défis vécus par les familles, et sa capacité à rassembler fera une réelle différence. Ensemble, nous poursuivrons nos efforts pour améliorer concrètement les services offerts aux jeunes et aux familles en situation de vulnérabilité. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

« Au fil des années, j'ai pu constater l'engagement profond de Lionel Carmant envers les enfants et les familles les plus vulnérables. Il a notamment été un allié important dans l'avancement du dossier de prolongation de l'allocation famille pour les parents endeuillés. Je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir travailler à ses côtés pour faire progresser des enjeux essentiels, notamment en soutien aux jeunes de la DPJ et aux personnes en situation de handicap. »

Marilyne Picard, députée de Soulanges et adjointe parlementaire du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

Source : Sasha Trudel, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, 418 208-2584