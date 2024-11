Nomination de Mme Shirley Dorismond à titre d'adjointe gouvernementale du ministre responsable de la Lutte contre le racisme

QUÉBEC, le 5 nov. 2024 /CNW/ - Le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Christopher Skeete, est heureux d'annoncer la nomination de Mme Shirley Dorismond, députée de Marie-Victorin, à titre d'adjointe gouvernementale à la Lutte contre le racisme.

La prise en charge des responsabilités liées à ce poste reflète le dévouement de Mme Dorismond à la défense des droits de tous les citoyens ainsi que sa détermination à bâtir une société plus juste et inclusive. Son parcours et son engagement auprès des communautés marginalisées font d'elle la personne idéale pour ce nouveau rôle. Rappelons que la députée de Marie-Victorin, élue en 2022, est également adjointe parlementaire du ministre responsable des Services sociaux. Mme Dorismond est infirmière clinicienne depuis plus de vingt ans et elle a accumulé une expérience précieuse à titre de vice-présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec.

Citations :

« Je suis enthousiaste à l'idée de pouvoir compter sur Shirley Dorismond. Elle comprend bien les réalités de nos communautés et les enjeux qu'elles rencontrent. Sa grande écoute lui permet de tisser des liens solides et de rassembler les gens autour de projets concrets. Je suis convaincu qu'elle fera preuve du dévouement et des compétences nécessaires pour atteindre tous nos objectifs. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme, ministre responsable de la région de Laval et député de Sainte-Rose

« Je suis très fière d'accepter ce nouveau mandat d'adjointe gouvernementale à la Lutte contre le racisme. C'est un ajout à mon titre d'adjointe parlementaire aux Services sociaux. C'est pour moi un privilège de pouvoir participer à la réalisation de projets essentiels pour favoriser un meilleur vivre-ensemble partout au Québec. Mes nouvelles responsabilités me tiennent particulièrement à cœur puisqu'elles rejoignent mes valeurs et me permettront de faire une différence tangible au regard du bien-être de l'ensemble des citoyennes et citoyens. J'ai bien hâte de travailler avec le ministre responsable de la Lutte contre le racisme afin de bâtir un Québec plus inclusif et équitable. »

Shirley Dorismond, députée de Marie-Victorin, adjointe parlementaire aux Services sociaux et adjointe gouvernementale du ministre responsable de la Lutte contre le racisme

