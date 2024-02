Nomination de Mme Mylène Martel à titre de sous-ministre adjointe au ministère de la Cybersécurité et du Numérique

QUÉBEC, le 7 févr. 2024 /CNW/ - Le ministère de la Cybersécurité et du Numérique annonce la nomination par le gouvernement du Québec de Mme Mylène Martel à titre de sous-ministre adjointe à la gouvernance des ressources informationnelles. Son mandat débutera à compter du 8 février 2024.

Mme Martel a joint l'administration publique en 2001. Depuis 2018, elle occupait la fonction de sous-ministre associée des services à l'organisation et de la transformation au ministère de la Justice. Auparavant, elle a notamment travaillé à titre de directrice générale des ressources humaines et des ressources informationnelles et comme dirigeante sectorielle de l'information au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles et au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

À titre de sous-ministre adjointe à la gouvernance des ressources informationnelles, Mme Martel aura notamment comme mandat de formuler les grandes orientations, les politiques et les stratégies en matière de gouvernance et de gestion des ressources informationnelles touchant plus de 300 organismes publics assujettis à la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement. Elle aura également à planifier et à octroyer les sommes prévues dans le cadre du Plan québécois des infrastructures, secteur Ressources informationnelles. Enfin, Mme Martel chapeautera les orientations et la gestion des données numériques gouvernementales.

Ministère de la Cybersécurité et du Numérique : https://www.quebec.ca/gouvernement/ministere/cybersecurite-numerique

SOURCE Ministère de la Cybersécurité et du Numérique

Renseignements: Direction des communications, Ministère de la Cybersécurité et du Numérique, [email protected]