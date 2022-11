MONTRÉAL, le 15 nov. 2022 /CNW Telbec/ - BFL CANADA est fière d'annoncer la nomination de Lisa Giannone au poste de présidente et chef des opérations, et ce, à partir du 1er janvier 2023. Barry F. Lorenzetti, président, fondateur et chef de la direction depuis 35 ans, continuera d'occuper les rôles de chef de la direction et de président du conseil d'administration.

Lisa Giannone (Groupe CNW/BFL CANADA)

« Je suis ravi d'avoir Lisa comme nouvelle présidente et chef des opérations. Elle excelle dans la planification stratégique et les négociations de haut niveau et elle est reconnue pour sa créativité à trouver des solutions non conventionnelles et novatrices avec les assureurs et les clients. Elle est déterminée à constituer et développer des équipes très performantes tout en veillant au maintien de la culture d'entreprise. » -- Barry F. Lorenzetti, président, fondateur et chef de la direction de BFL CANADA.

Une vision stratégique qui s'inscrit dans la continuité

Dotée d'une longue expérience de plus de 30 ans dans le secteur du courtage d'assurance, Lisa Giannone est au service de BFL CANADA depuis 13 ans pendant lesquels elle a affiché un leadership inspirant en relevant avec brio plusieurs défis reliés à la croissance. Depuis octobre 2019, Lisa occupe le poste de vice-présidente régionale de l'est du Canada.

« C'est un privilège et un honneur pour moi d'entamer ce mandat et je suis très honorée de la confiance que m'accorde notre fondateur Barry F. Lorenzetti. Nous sommes une firme hautement performante et l'innovation et la collaboration sont au cœur de notre succès. La croissance de BFL CANADA s'est faite de manière organique en attirant les meilleurs talents de l'industrie. C'est grâce à notre culture et notre modèle d'affaires distincts que nous continuerons de faire grandir notre firme » -- Lisa Giannone, vice-présidente régionale de l'est du Canada de BFL CANADA.

À propos de BFL CANADA

Fondée en 1987 par Barry F. Lorenzetti, BFL CANADA est l'une des plus importantes sociétés de gestion de risques, de courtage d'assurance et de services-conseils en avantages sociaux en Amérique du Nord, qui soit détenue et gérée par ses propres employés. L'entreprise compte sur une équipe de plus de 1200 professionnels répartis dans 24 bureaux à travers le pays. BFL CANADA est un partenaire fondateur de Lockton Global LLP, une société regroupant des courtiers d'assurance indépendants qui offrent des services de gestion de risques, d'assurance et de conseils en avantages sociaux dans plus de 140 pays à travers le monde.

