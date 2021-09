Nomination de Mme Janique Lambert à titre de commissaire au développement durable

QUÉBEC, le 7 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La vérificatrice générale, Mme Guylaine Leclerc, est heureuse d'annoncer la nomination de Mme Janique Lambert, CPA auditrice, à titre de commissaire au développement durable. Depuis le 6 septembre 2021, Mme Lambert l'assiste dans l'exercice de ses fonctions relatives à l'application de la Loi sur le développement durable. Elle devient ainsi la première comptable professionnelle agréée et, de surcroît, la première femme à occuper ce poste.

Membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, Mme Lambert a obtenu son titre comptable en 1989. Elle s'est jointe à l'équipe du Vérificateur général en 1996 et elle occupe un poste de gestionnaire au sein de l'organisation depuis près de 15 ans, dont plus de la moitié dans l'équipe du commissaire au développement durable.

En 2006, à la suite de l'adoption de la Loi sur le développement durable, Mme Lambert a joué un rôle de premier plan dans la création de cette équipe et de sa stratégie d'intervention en audit de performance. Elle a d'ailleurs contribué activement à la mise en place des fondements de l'audit dans le domaine du développement durable, qu'il s'agisse des façons de faire à l'interne ou des modes de communication avec les entités auditées et les parlementaires.

Au cours de ces années, Mme Lambert a été responsable d'une multitude de missions d'audit de performance, et ce, pour de grands enjeux de développement durable, comme les interventions gouvernementales dans le secteur minier, la gouvernance de l'eau, la mise en application de la Loi sur la qualité de l'environnement, le maintien de la biodiversité et la production agricole.

Rôle de la commissaire au développement durable

Le mandat de la commissaire au développement durable s'exerce auprès de toutes les entités assujetties à la Loi sur le développement durable. Pour ce faire, elle réalise entre autres des audits de performance. Elle doit notamment faire part de ses constatations à l'égard de l'application de cette loi, de même qu'en ce qui a trait au Fonds d'électrification et de changements climatiques. Elle doit également exprimer des commentaires sur les différents moyens employés par l'administration publique en matière de développement durable. Enfin, elle formule ses observations sur des enjeux de développement durable relatifs à des sujets sur lesquels le Vérificateur général réalise des audits.

Suivez le Vérificateur général sur LinkedIn, Facebook, Twitter (@VGQuebec) et YouTube.

SOURCE Vérificateur Général du Québec

Renseignements: Source: Andréane Lespérance, conseillère en communication, Vérificateur général du Québec, 418 691-5900, [email protected]

Liens connexes

www.vgq.gouv.qc.ca