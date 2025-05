Le Vérificateur général du Québec présente le tome de mai 2025 de son rapport à l'Assemblée nationale

QUÉBEC, le 22 mai 2025 /CNW/ - Le vérificateur général par intérim, M. Alain Fortin, a rendu public aujourd'hui le tome de mai 2025 du Rapport du Vérificateur général du Québec à l'Assemblée nationale pour l'année 2024-2025. Les travaux du Vérificateur général qui sont portés à l'attention des parlementaires ont notamment permis de dégager les conclusions suivantes.

Services ambulanciers

La moitié de la population du Québec n'a pas accès à un service de premiers répondants, et 45 % des interventions très urgentes des ambulanciers auprès de cette population ont un temps de réponse de plus de 10 minutes. Or, il est démontré qu'une réponse rapide aux appels très urgents permet de diminuer les décès et de réduire la période et les dépenses d'hospitalisation, ainsi que des risques de séquelles à long terme. Des études scientifiques démontrent que dans le cas d'un arrêt cardiorespiratoire, les chances de survie sont presque nulles après 10 minutes.

Les services ambulanciers gagneraient en efficacité si le temps passé dans les urgences était réduit, et si le recours à des modes alternatifs de services était plus répandu. L'élargissement du transport alternatif et de la paramédecine de régulation, par exemple, permettrait de ne pas monopoliser des ambulances pour des cas non urgents. Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) n'a toujours pas adopté de règlement pour encadrer le transport alternatif bien que la loi le prévoie depuis 2002.

D'autre part le contrôle de la qualité clinique des interventions des ambulanciers est inadéquat, notamment en raison de l'étendue limitée des vérifications. Deux des trois établissements audités en réalise un nombre nettement insuffisant. Pourtant, des écarts dans l'application des protocoles d'intervention clinique pourraient entraîner des conséquences significatives pour les patients.

De même, le contrôle sur les sommes versées aux entreprises ambulancières est insuffisant pour s'assurer de payer le juste prix.

Accessibilité à des logements subventionnés par la Société d'habitation du Québec

La Société d'habitation du Québec (SHQ) doit notamment répondre, de concert avec d'autres instances comme les municipalités, aux besoins des ménages québécois en matière de logement en veillant à ce que ces ménages aient accès à un logement convenable qui respecte leur capacité de payer. Toutefois, les informations divulguées par la SHQ sur les logements subventionnés ou les aides au paiement du loyer, de même que les données dont elle fait le suivi, sont insuffisantes pour comprendre comment ses interventions répondent aux besoins des ménages québécois. De plus, le suivi et les contrôles réalisés par la SHQ ne permettent pas de bien optimiser l'offre existante. Par exemple, plusieurs ménages habitent des logements subventionnés alors que leur situation actuelle ne respecte pas les critères d'admissibilité financière aux programmes; la SHQ n'exerce pas les contrôles suffisants pour les identifier et intervenir le cas échéant.

De plus, le processus d'accès aux logements subventionnés est complexe pour les ménages. Ce processus est décentralisé auprès de plus de 1 700 organismes qui n'ont pas tous la même façon de procéder. Il en résulte que les critères de sélection sont parfois inadéquats par rapport aux objectifs des programmes, dans certains cas ils sont discutables sur le plan de l'équité.

En outre, il y a des difficultés à démarrer rapidement la construction de nouveaux logements, ce qui ne favorise pas l'atteinte des objectifs de la SHQ en la matière. Bien que des ajustements aient été apportés au fil du temps par la SHQ afin de favoriser la réalisation de projets plus rapidement, et de permettre plus de souplesse à ses programmes pour y parvenir, des défis à cet égard demeurent.

À propos du Vérificateur général du Québec

Le Vérificateur général a pour mission de contribuer, par ses audits et ses travaux, à la saine gestion des ressources, ainsi qu'au contrôle parlementaire, au bénéfice de la population québécoise. Il est reconnu tant comme gardien de la confiance que pour sa grande expertise. Dans ce contexte, les parlementaires et la population se réfèrent à ses travaux lorsqu'il est question d'obtenir l'heure juste sur la gestion des ministères et des organismes. En conséquence, les acteurs du secteur public québécois tiennent compte de ses recommandations dans leur gestion.

