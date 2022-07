MONTRÉAL, le 22 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration de Moisson Montréal est heureux d'annoncer la nomination de Mme Chantal Vézina, au poste de directrice générale. Elle entrera en fonction le 6 septembre 2022, succédant à Richard D Daneau qui quitte son poste le 5 août prochain, pour la retraite. Mme Vézina occupe actuellement le poste de directrice générale du Conseil des Industries Bioalimentaires de l'île de Montréal (CIBÎM), une Organisation à but non lucratif travaillant auprès des entreprises PME de l'industrie bioalimentaire afin de les accompagner, les soutenir et contribuer à leur croissance.

Le président du conseil d'administration de Moisson Montréal, M. Pierre G. Brodeur a souligné que « l'expérience professionnelle de Mme Vézina, dans l'industrie alimentaire et dans le commerce du détail ainsi que sa connaissance des enjeux touchant la sécurité alimentaire sera des atouts indéniables pour permettre à Moisson Montréal de poursuivre son essor et d'accroître son impact dans la communauté. »

Le CA est très fier d'accueillir Mme Vézina au poste de directrice générale. « Au-delà de la poursuite des projets et des activités en cours, nous avons la conviction qu'avec le leadership de Mme Vézina, une étroite collaboration se poursuivra avec nos 300 organismes accrédités qui s'approvisionnent chez Moisson Montréal, ainsi qu'avec ses généreux donateurs, ses nombreux partenaires tout comme l'ensemble de ses employés et bénévoles dédiés », a précisé M. Brodeur.

Mme Vézina est détentrice d'un baccalauréat en administration et gestion des affaires de l'université Laval et d'un certificat en relations publiques, publicité et communication appliquée de l'Université de Montréal.

À propos de Moisson Montréal

Organisme de bienfaisance fondé en 1984, Moisson Montréal est la plus grande banque alimentaire au Canada. Sa mission consiste à fournir un approvisionnement alimentaire optimal aux organismes communautaires desservant les personnes en situation de précarité de l'île de Montréal tout en participant au développement de solutions durables. Grâce à la générosité des bénévoles et donateurs en denrées, Moisson Montréal bénéficie d'un effet de levier extraordinaire: avec chaque dollar de don, l'organisme redistribue plus de 15 $ de nourriture. Moisson Montréal remet 17 millions de kg de denrées par année au grand réseau d'entraide, incluant près de 300 organismes communautaires accrédités sur l'île de Montréal qui répondent à quelque 714 000 demandes d'aide alimentaire par mois.

SOURCE MOISSON MONTRÉAL

Renseignements: Relations médias : Éliane Larouche, [email protected], 514 -344-4494 Poste 314 - C. 514 701-4206