LONGUEUIL, QC, le 21 juin 2023 /CNW/ - Groupe AGF inc., un important fournisseur de solutions de fabrication et d'installation d'acier d'armature et de post-tension, a le plaisir d'annoncer aujourd'hui la nomination de Maxime Gendron, ing. ASC au titre de président de l'entreprise familiale. Serge Gendron, ing. FIC poursuit ses activités auprès d'AGF en tant que président exécutif du conseil d'administration.

Au cours des 42 dernières années, Serge Gendron a dirigé l'entreprise à travers une croissance et une expansion soutenues. En 2022, il remporte le prestigieux Prix du PDG de l'année, décerné par le journal "Les Affaires". Il a joué un rôle déterminant dans la transformation du Groupe AGF en un joueur de classe mondiale dans l'industrie de l'acier d'armature, au service d'un large éventail de clients dans différents secteurs.

En restant actif dans l'entreprise, Serge Gendron conserve son rôle stratégique sur le volet international, sur des projets d'acquisitions, ainsi que par son implication dans le programme ESG. Par ailleurs, il demeure président de la Fondation Groupe AGF qu'il a créée en 2012.

Maxime Gendron - en poste chez AGF depuis 20 ans - apporte une vaste expérience et une nouvelle perspective au rôle de président. Il a occupé plusieurs postes clés au sein du Groupe, dont ceux de chef de projet, de vice-président des opérations en Ontario et de chef de l'exploitation du Groupe.

« Faisant partie de la 3e génération de la famille impliquée dans l'entreprise, je suis fier d'assumer ce nouveau rôle et de poursuivre l'héritage de mon père et de mon grand-père au sein du Groupe AGF en étant entouré d'experts », a déclaré Maxime Gendron. "Je m'engage à continuer de bâtir une équipe solide en soutenant son développement à travers la culture et les valeurs corporatives qui nous distinguent".

"Je suis heureux de voir que Maxime a la vision, la passion et le leadership pour faire passer l'entreprise au niveau supérieur. De plus, nous sommes entourés d'une équipe formidable, dotée d'une solide expertise en acier d'armature", conclut Serge Gendron.

La transition, effective dès aujourd'hui, survient à un moment excitant pour Groupe AGF alors que l'entreprise célèbre son 75e anniversaire cette année, tout en continuant d'étendre sa présence et de renforcer sa position sur le marché.

À propos de Groupe AGF inc.

Groupe AGF Inc., une entreprise familiale québécoise créée en 1948, est un chef de file dans le domaine de l'acier d'armature et des solutions de post-tension, desservant des clients dans divers secteurs, notamment résidentiel, commercial, institutionnel, génie civil et industriel.

Avec une présence dans 9 pays, une équipe de 2 400 professionnels et ingénieurs expérimentés et un engagement envers la sécurité, l'innovation et l'amélioration continue, Groupe AGF a participé à plus de 40 000 projets de construction dans le monde.

SOURCE Groupe AGF Inc.

Renseignements: Géraldine Raedemaeker,Chef de service, Communication - Groupe AGF Inc., +1 450 442 9494 #2373, [email protected]