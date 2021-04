PIEDMONT, QC, le 21 avril 2021 /CNW Telbec/ - Exploration Typhon inc. (TSXV: TYP) (« Typhon » ou « la Société ») est heureuse d'annoncer la nomination de Martin Bourgoin au conseil d'administration de la Société, à titre d'administrateur indépendant, sous réserve de l'approbation de la Bourse de croissance du TSX.

Titulaire d'un baccalauréat en géologie (B.Sc.) de l'université du Nouveau-Brunswick (1985), M. Bourgoin œuvre dans le secteur minier depuis plus de 30 années, au cours desquelles il a acquis une vaste expérience relativement aux métaux de base (fer, antimoine) et précieux, tant à titre d'employé que de consultant. Ayant notamment été géologue d'exploration et de production (Noranda Exploration, Agnico Eagle, Placer Dome), en plus d'avoir occupé le poste de géologue en chef à la mine Sigma, il a travaillé sur plusieurs projets aurifères du camp minier de Val-d'Or (Québec).

M. Bourgoin a également fondé MRB & Associés (1999-2019), une firme de consultants géologues qui avait pour mission d'aider les sociétés d'exploration minières à faire avancer leurs projets aurifères, et qui était spécialisée en acquisition et gestion de données techniques; en évaluation des ressources minérales; et en rédaction de rapports techniques 43-101. Au cours des 20 années d'existence de cette firme (qui, à son apogée, comptait 45 employés), M. Bourgoin a su développer de solides compétences en matière de gestion d'entreprise et de gestion de projets.

« Nous sommes heureux d'accueillir Monsieur Bourgoin au sein du conseil d'administration de Typhon. Sa connaissance approfondie de notre secteur d'activité constitue un atout majeur pour notre Société. », déclare Ghislain Morin, président-directeur général d'Exploration Typhon.

Renseignements: Ghislain Morin, Président-directeur général, 819 354-9439, [email protected]; Serge Roy, Président du conseil d'administration, 819 856-8435, [email protected]