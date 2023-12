Nomination de madame Marie-Eve Lemieux au poste de présidente-directrice générale adjointe du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal

QUÉBEC, le 13 déc. 2023 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé aujourd'hui la nomination, par le gouvernement du Québec, de madame Marie-Eve Lemieux à titre de présidente-directrice générale adjointe du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord-de-l'Île-de-Montréal. Elle entrera dans ses nouvelles fonctions le 21 janvier 2024, pour un mandat de quatre ans.

Madame Lemieux est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires concentration intervention et changement organisationnel de l'Université de Sherbrooke, d'un diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) en administration de la santé de l'Université de Montréal et d'un DESS de 3e cycle en administration, aussi à l'Université de Sherbrooke.

Elle possède une longue feuille de route en matière de gestion dans le réseau de la santé et des services sociaux, et ce, depuis 2003. Elle a notamment été directrice adjointe développement organisationnel et communications du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal de 2015 à 2018, avant de se joindre à l'équipe du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal, où elle a été successivement directrice adjointe développement organisationnel et de l'individu, puis directrice des ressources humaines, des communications, des affaires juridiques et de l'enseignement, poste qu'elle occupe depuis 2019.

Citation :

« Forte de son parcours de haute gestionnaire au sein de notre réseau, madame Lemieux représente un atout indéniable pour cet établissement dont elle connaît très bien les enjeux. Elle a également un profil de gestion organisationnelle pertinent dans le contexte des changements qui vont être mis en œuvre au cours des prochains mois. Je me réjouis que nous puissions compter sur son expertise pour nous appuyer dans la transformation de notre système de santé que nous amorçons. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

