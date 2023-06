Nomination de madame Marie-Eve Desrosiers au poste de présidente-directrice générale adjointe du Centre hospitalier de l'Université de Montréal

QUÉBEC, le 21 juin 2023 /CNW/ - Le ministre de la Santé, monsieur Christian Dubé, a annoncé aujourd'hui la nomination, par le gouvernement du Québec, de madame Marie-Eve Desrosiers à titre de présidente-directrice générale adjointe du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM). Elle entrera en fonction le 23 juin 2023, pour un mandat de quatre ans.

Titulaire d'un baccalauréat en psychologie et d'un doctorat en psychologie industrielle organisationnelle de l'Université du Québec à Montréal, madame Desrosiers détient également plusieurs diplômes de formation en gestion. D'abord responsable des communications et ressources humaines de l'Hôpital Santa Cabrini de 2005 à 2010, elle devient ensuite coordonnatrice senior - réseaux et partenaires du CHU Sainte-Justine jusqu'en 2016. Elle est alors nommée directrice de la coordination réseau du CHUM, poste qu'elle occupe actuellement.

Citation :

« Le parcours remarquable de madame Desrosiers fait d'elle une candidate de choix pour ce poste de gestion de haut niveau. Elle connaît très bien les enjeux d'un établissement aussi stratégique pour notre réseau que le CHUM. Je suis donc persuadé qu'avec son leadership éprouvé et ses grandes qualités mobilisatrices, elle sera un atout essentiel pour la direction actuelle et pour l'ensemble des équipes. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé

Renseignements: Antoine de la Durantaye, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Santé, 418 558-6039